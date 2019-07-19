سقوط نصاب الشقق الوهمية بمنطقة الأسمرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين بإيهامهم بقدرته على الحصول لهم على شقق سكنية بمنطقة الأسمرات.

كان النقيب أحمد إيهاب رئيس نقطة شرطة الأسمرات؛ تلقى بلاغا من عدد من المواطنين يتهمون فيه عامل بالنصب عليهم، وحصوله على مبالغ مالية منهم بعدما أوهمهم بقدرته على تخصيص شقق سكنية بشكل رسمي لهم بمنطقة الأسمرات.

وأضاف المجني عليهم في بلاغهم؛ أنه بعد أن حصول المتهم على مبالغ مالية ماطلهم في تنفيذ الاتفاق، وبدأ يتهرب منهم حتى تيقنوا من قيامه بالنصب عليهم.

وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات الواردة بالمحضر، وتم توجيه مأمورية تمكنت من ضبطه، تم تحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.