"نزولي تسبب في مرضي".. ريهام سعيد توجه رسالة جديدة لمتابعيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، خلال تواجدها مع بعض المشجعين المصريين.

وقالت ريهام سعيد: "صحيح ساعتها كان الدكتور كان مانعني من الحركة ونزلت ومسمعتش الكلام، واتسبب في اللي أنا فيه، بس هفضل أقول بصوت عالي أوي تحيا مصر".

وأضافت "إحنا نجحنا يا مصريين في تنظيم بطولة نفتخر بيها أمام العالم.. تحيا مصر".

كانت ريهام سعيد أعلنت مرورها بأزمة صحية بعد إصابتها ببكتيريا الوجه أجرت على أثرها عملية جراحية.