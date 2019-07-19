السعودية: وصول الفوج الأول من الحجاج المصريين إلى المدينة المنورة

محمد اسماعيل - القاهرة - المدينة المنورة - أ ش أ:

أكدت المملكة العربية السعودية وصول الفوج الأول من حجاج مصر اليوم الجمعة إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن رئيس المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة حاتم بن جعفر بالي وعدد من أعضاء المؤسسة كانوا فى استقبال الوفد المصري بباقات الورود وأطباق متنوعة من التمور والحلويات، إضافة إلى عبوات ماء زمزم ، ثم استقلوا الحافلات متجهين إلى المساكن المعدة لهم دون حمل أي أمتعة أو القيام بأي إجراءات أخرى.

وأعربت البعثة المصرية عن شكرها الجزيل لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد على ما تقدمه من خدمات جليلة وعظيمة ملموسة لضيوف بيت الله الحرام زوار المدينة المنورة.