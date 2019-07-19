مصر | العثور على جثة شاب متحللة بمياه النيل في الحوامدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على جثة شاب متحللة بمياه النيل في الحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة شاب طافية بمياه النيل، بنطاق مركز الحوامدية، جنوب المحافظة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للعقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، من شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب طافية بمياه النيل بدائرة مركز شرطة الحوامدية.

وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم حسام بكير وكيل فرقة الحوامدية وأبو النمرس، والنقيب فاروق عبد القادر والنقيب إسلام السيسي معاوني مباحث المركز، وعثر على جثة شاب في العقد الثالث من عمره يرتدي كامل ملابسه، وفي حالة تحلل، وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بالجثة.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.