مصر | "رصاصة في الرأس".. ضبط 2 من مرتكبي واقعة مقتل عاطل وإصابة سائق بأكتوبر

وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بتلقي الرائد إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغا من سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور مصاب بعيار ناري بكتفه الأيسر، أنه حال قيادته سيارته "فان" بدائرة القسم تقابل مع عاطل، 41 سنة، "له معلومات جنائية"، وطلب منه توصيله إلى أحد المدقات بطريق الفيوم مقابل مبلغ مالي، وعقب وصولهما فوجئا بإطلاق أعيرة نارية تجاههما مما أدى لوفاة الأخير وحدوث إصابته.

وبانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، تم العثور على السيارة المشار إليها بأحد المدقات خلف مقابر الفيوم وبها آثار أعيرة نارية ودماء على المقاعد الأمامية وبجوارها جثة المتوفي وبها عيار ناري بالرأس.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، توصلت جهوده إلى أن المتوفي من متعاطي مخدر الهيروين، ويتردد على مكان الواقعة لشراء المخدر من بعض الخارجين على القانون ويصطحب المصاب لتوصيله بسيارته، كما توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 7 من العناصر الإجرامية "محددين" جميعهم يترددون على المناطق الصحراوية بمحافظتي الإسماعيلية والشرقية لممارسة نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أمكن ضبط اثنين من المتهمين بدائرة مركز شرطة الصالحية حال استقلالهما سيارة ملاكي ملك أحدهما، وبحوزتهما بندقية آلية مطموسة الأرقام بخزينتها 20 طلقة، كمية من مخدر الهيروين وزنت حوالي 250 جم، مبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، وإطلاقهم الأعيرة النارية تجاه سيارة المجني عليهما ظنًا منهم أنها قوة أمنية لضبطهم، وأضافا بحيازتهما المواد المخدرة للإتجار، والسلاح لحماية نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

وجار تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.