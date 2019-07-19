مصر | "رصاصة في الرأس".. ضبط 2 من مرتكبي واقعة مقتل عاطل وإصابة سائق بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رصاصة في الرأس".. ضبط 2 من مرتكبي واقعة مقتل عاطل وإصابة سائق بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، تم العثور على السيارة المشار إليها بأحد المدقات خلف مقابر الفيوم وبها آثار أعيرة نارية ودماء على المقاعد الأمامية وبجوارها جثة المتوفي وبها عيار ناري بالرأس.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، توصلت جهوده إلى أن المتوفي من متعاطي مخدر الهيروين، ويتردد على مكان الواقعة لشراء المخدر من بعض الخارجين على القانون ويصطحب المصاب لتوصيله بسيارته، كما توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 7 من العناصر الإجرامية "محددين" جميعهم يترددون على المناطق الصحراوية بمحافظتي الإسماعيلية والشرقية لممارسة نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أمكن ضبط اثنين من المتهمين بدائرة مركز شرطة الصالحية حال استقلالهما سيارة ملاكي ملك أحدهما، وبحوزتهما بندقية آلية مطموسة الأرقام بخزينتها 20 طلقة، كمية من مخدر الهيروين وزنت حوالي 250 جم، مبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، وإطلاقهم الأعيرة النارية تجاه سيارة المجني عليهما ظنًا منهم أنها قوة أمنية لضبطهم، وأضافا بحيازتهما المواد المخدرة للإتجار، والسلاح لحماية نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.
وجار تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.