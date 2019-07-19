أخبار مصر | "مصر للطيران" تسير 14 رحلة اليوم وغدا لنقل 3200 حاجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصر للطيران" تسير 14 رحلة اليوم وغدا لنقل 3200 حاجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمرارا للجسر الجوي الذي بدأته الشركة الوطنية مصر للطيران إلى المملكة العربية السعودية الأربعاء الماضي لنقل حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، تسير الشركة اليوم 7 رحلات جوية إلى المدينة المنورة لنقل 1560 حاجا من حجاج قرعة الجيزة وبعثات وزارتي الداخلية والصحة بالإضافة إلى رحلات العمل.

كما تنقل مصر للطيران 1640 حاجا غدا السبت من حجاج قرعة المنوفية وبعثات الداخلية وحجاج ترانزيت من بينهم رحلتين لنقل حجاج باماكو بدوي مالي وبعثات العمل، وذلك على متن 7 رحلات جوية من القاهرة إلى المدينة المنورة بخلاف رحلات العمل.