أخبار مصر | محافظ الجيزة: تفعيل القانون بحزم والتصدي لأي مخالفة بهضبة الأهرام‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: تفعيل القانون بحزم والتصدي لأي مخالفة بهضبة الأهرام‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على تنفيذ القانون بكل حزم والتصدي لأي مخالفة بقطاع هضبة الأهرام سواء إزالة للإشغالات أو العقارات والأدوار المخالفة ومراجعة التراخيص الممنوحة إضافه إلى رفع المخلفات والرتش من الطرق.

وأكد المحافظ على انشاء إدارة مختصة بالنظافة والحدائق بقطاع الهضبه، ودعمها بعمال نظافة اضافيين وذلك لرفع مستوى النظافة بالقطاع للمستوى الذى يلمسه المواطنين.

ووجه راشد حى الهرم وهيئة النظافة بمتابعه يومية لاعمال شركات الجمع السكنى المسئوله عن جمع المخلفات من القطاع، والتأكد من التزامها بإلقاء المخلفات بالمقلب العمومي التابع للمحافظة

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تصريحات المحافظ جاءت خلال جوله قام بها بهضبه الاهرام لمتابعة حالة النظافة والاشغالات بها والتأكد من التزام الجمعية المسئوله عن اعمال الرصف بتنفيذ الجدول الزمنى لخطط الرصف التى تم الاتفاق عليها.

ووجه المحافظ خلال الجوله بغلق المنشأت التجارية المخالفه وتشميعها وتحرير محاضر فض الاختام فى حال اعاده فتحها بعد الغلق، مشدداً على مخاطبة شركه شبكات كهرباء الهرم لفصل التيار الكهربائى اضافه الى مخاطبة شركة المياه لقطع المياه.

كما وجه المحافظ بتكثيف اعمال الإزاله للعقارات المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، خاصه ان نوعية المخالفات البنائية المتواجدة بالهضبه لا تخضع لقانون التصالح تجاه مخالفات البناء.

وناشدت محافظة الجيزة مواطنى هضبه الاهرام اصحاب الاراضي الفضاء التى لم يتم عليها اعمال بناء حتى الان بإنشاء اسوار بارتفاع لا يقل عن 3 امتار على امتداد حدود الارض لعدم استغلال البعض الاراضي الفضاء وإلقاء المخلفات والرتش بها والتى تبذل المحافظة مجهودات مضاعفة لرفعة.