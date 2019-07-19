أخبار مصر | وزير الأوقاف: أي إمام ينتمي إلى فكر متطرف ليس له مكان على المنابر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف: أي إمام ينتمي إلى فكر متطرف ليس له مكان على المنابر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى، اليوم الجمعة، اللواء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عددًا من أئمة المساجد والدعاة بمحافظة القاهرة بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، وبحضور الدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الصوفية.

ورحب محافظ القاهرة بالأئمة المشاركين في الاجتماع ، مؤكدا علي أهمية دورهم خلال هذة المرحلة الهامة من تاريخ مصر، خاصة وأن الدولة تخوض معركة من أجل التنمية، وأن الإسلام دين وسطي معتدل يدعو للمحبة والرحمة والمودة ويحارب التطرف ، والمساجد لها هيبة ووقار واحترام، وأن مصر تمثل جميع الثقافات، والأزهر الشريف هو منارة الإسلام.

وأشار المحافظ إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي تبني وتعمر وتحارب الإرهاب في وقت واحد، وكذلك تعمل علي تغيير الثقافة وتوعية المواطنين تحت قيادة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة أن وزارة الأوقاف لديها اهتمام بجميع المساجد التاريخية والاثرية ومنها مسجد السلطان حسن ومسجد الشعراني ومسجد محمد علي ومسجد أحمد الرفاعي وأن جميع دول العالم تتمني أن يكون لديها 1 % من تراث مصر الاسلامي.

Advertisements

وأشار وزير الاوقاف أن خطبة اليوم نحث فيها المواطنين علي عدم الخيانة وأهم انواع الخيانة تكون الخيانة الوطنية ومن باع وطنه بمثابة خيانته لدينه وعرضه.

كما حدز وزير الاوقاق أن أي أمام يقف علي منبر من منابر المساجد ينتمي لأي فكر متطرف لا مكان له علي أي منبر من منابر مساجد جمهورية مصر العربية.

قال وزير الأوقاف، إن مشروع صكوك الأضاحي باب واسع من أبواب التكافل المجتمعي، يهدف إلى تعظيم ثواب الأضحية من خلال وصولها كاملة غير منقوصة إلى المستحقين الحقيقيين.

وأضاف الوزير أن "مشروع صكوك الأضاحي يسهم بقوة في قطع الطريق على الجماعات المتطرفة الارهابية التي كانت تستغل مثل هذه المناسبات في محاولة استقطاب عناصر جديدة أو مؤيدين أو متعاطفين تحت​ مظلة أعمال الخير، في حين نعمل جاهدين على توصيل العطاء إلى مستحقيه الحقيقيين بكل عزة وكرامة، ودون أي مقابل". ونسعي إلي أن نصل إلي الحد الادني ونحن قادرين علي ذلك أن نصل إلي مليون أسرة من الاسر الأكثر احتياجا.

وأكد وزير الاوقاف أن محافظة القاهرة تبذل قصاري جهدها في توفير أماكن لساحات صلاة عيد الاضحي المبارك مع وجود عدد 2 من الائمة امام أساسي وامام احتياطي.