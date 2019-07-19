أخبار مصر | عاجل.. "القوى العاملة" توجه تحذيرا مهما للمصريين في قطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "القوى العاملة" توجه تحذيرا مهما للمصريين في قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جددت وزارة القوى العاملة، العمالة المصرية في قطر، بضرورة الالتزام بجهة عملهم الأصلية الموجودة بياناتها على ظهر الإقامة الشخصية، أو بموجب عقد بين جهاتهم الأصلية والجهة التي يعملون بها، أو بوجود إعارة رسمية من الجهات المختصة بالدولة، مشيرًه إلى أنه في حالة مخالفة قانون دخول وخروج الوافدين المطبق حاليًا، يتم ترحيله فورًا.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تلقى تقريرًا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بمكتب رعاية مصالح مصر بقطر، أشار فيه المستشار العمالي هشام كامل بضرورة التزام المواطنين المصريين بالعمل لدى نفس الشركة التى إقامتهم عليها، وفي حالة رغبتهم في العمل لدى شركة أخرى أو صاحب عمل آخر، فيستوجب اتباع الإجراءات القانونية الضرورية، حتى لا يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانونية العمل ودخول وخروج الوافدين وإقامتهم الساريين حاليا بالدولة.