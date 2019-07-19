أخبار مصر | السعودية تفتح باب التقدم للعمل في الوظائف المؤقتة خلال موسم الحج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السعودية تفتح باب التقدم للعمل في الوظائف المؤقتة خلال موسم الحج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية فتح باب التقديم للعمل في الوظائف المؤقتة بمكة، وجدة، والمدينة المنورة خلال موسم حج العام الحالي 1440، عبر بوابة "اجير لموسم الحج"، وذلك لجميع الباحثين عن عمل موسمي من المواطنين الوافدين المقيمين على رأس العمل بصفة نظامية بشرط موافقة صاحب العمل، وللمرافقين وأبناء الجاليات، بحيث لا يقل السن عن 16 عاما، وفي نفس الوقت لا يسمح للزائرين بالعمل وكذلك العمالة المنزلية.

تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر المستشار العمالي عثمان رمضان بمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة.

وفي نفس الوقت تلقي الوزير تقريرا أخر عبر مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالرياض، أشار فيه الملحق العمالي الدكتور ياسر غازي ، إلي أن "العمل" السعودية تهدف من ذلك تنظيم وتشجيع العمل المؤقت في موسم الحج وتلبية لاحتياجاته وخدمة لضيوف الرحمن.

Advertisements

وقال: إن "بوابة اجير" تعرض من خلالها فرص العمل المؤقت خلال موسم الحج؛ حيث يمكن للشركات العاملة في هذا الموسم طرح الشواغر الوظيفية؛ كما يمكن للأفراد من المواطنين والمقيمين رفع سيرهم الذاتية والتقديم على الوظيفة المرغوبة، مع الأخذ في الاعتبار أن الخدمة تشمل الشركات العاملة في موسم الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، ولا تشمل العمالة المنزلية والأفراد الزائرين.

وتعتبر خدمة "أجير" هي الخدمة الوحيدة المعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، والتي تتيح للمنشآت توظيف قوي عاملة بشكل مؤقت خلال موسم الحج من خلال اصدار التصاريح عبر البوابة بعد توثيق العملية التعاقدية بين الشركات والقوي العاملة.

ودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية شركات الحج والأفراد الراغبين بالعمل في موسم الحج إلي الاستفادة من خدمات بوابة اجير والتسجيل عن طريق الرابط www.ajeer.com.sa .