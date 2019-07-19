أخبار مصر | رئيس "أوركيديا للأدوية": تعاقدنا مع شركات حكومية لمصلحة المجتمع المصري‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "أوركيديا للأدوية": تعاقدنا مع شركات حكومية لمصلحة المجتمع المصري‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أسامة عباس، رئيس شركة أوركيديا للأدوية، إن الشركة تعاقدت مع الحكومة خلال الفترة الماضية، بتوقيع عدد من الانفاقيات المنتجة، والتي تفيد المجتمع المصري.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "عقول عظيمة" لتدريب شباب أطباء طب وجراحة العيون، برعاية مؤسسة مصر تستطيع، أن شركات الادوية من القطاع الخاص تتعاون مع المستشفيات الخاصة للعيون بتقديم عدد من الابحاث والبرامج التدريبة لشباب للأطباء.

وتابع: "هدفنا أنه كل ما زاد مستوى ممارسين المهنة، زاد مستوى الاداء وتسويقهم، وكل ما زاد الاعتماد على الادوية بشكل كبير، فنحن منظومة تكمل بعضها البعض".

ونوّه بأن الشركة تهتم بصنع دواء مصري مميز يتم الاعتماد عليه عن الدواء المستورد، قائلاً:" استطعنا تقديم خدمة بسعر مناسب وموثوق فيها، لدرجة دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وثقته بنا في مبادرة عنيك في عنينا الرئيس دعمنا بالتعاون مع مستشفيات القطاع الخاص".