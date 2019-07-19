أخبار مصر | مهندسو البحيرة ينتخبون رئيس نقابتهم اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهندسو البحيرة ينتخبون رئيس نقابتهم اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت صباح اليوم الجمعة، إنتخابات رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالبحيرة، خلفا للمهندس عادل رزق الذي وافته المنية في أبريل الماضي.

تجري الإنتخابات تحت إشراف قضائي كامل، ويتنافس فيها المهندس أشرف وجيه السيد والمهندس حمدي عبدالسلام الخولي.

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قال المهندس أحمد السيد أمين الصندوق المساعد للنقابة العامة للمهندسين، ورئيس لجنة الإشراف على الإنتخابات، أن الإنتخابات تستمر حتى السادسة من مساء اليوم بالمقر الرئيسي لنقابة المهندسين بالبحيرة الكائن بشارع الشاذلي بمدينة دمنهور.

وخصصت نقابة البحيرة اتوبيسات خاصة لنقل المهندسين من مراكز المحافظة الـ 15 إلى مقر الإنتخابات.

وكان المشهد الأول في الإنتخابات هو تعانق المرشحان أشرف وجية و حمدي الخولي فور وصولهما لمقر الإنتخابات، مؤكدان أن تنافسهما من أجل خدمة المهندسين.