أخبار مصر | من الإثنين.. "التضامن" تصدر 500 ألف بطاقة للخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من الإثنين.. "التضامن" تصدر 500 ألف بطاقة للخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الأجتماعي، أن الوزارة ستصدر الدفعه الاولى من بطاقات الخدمات المتكامله للاشخاص ذوي الإعاقة بداية من يوم الاثنين القادم بمكاتب البريد على مستوى محافطات الجمهورية، وستتيح وزارة التضامن الاجتماعى خدمة الاستعلام الإلكتروني عن أماكن استلام البطاقات من خلال الموقع الرسمى للوزارة moss.gov.eg، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن طريق الخط الساخن رقم 15044.

وأوضحت والى أن الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة يصل عددها الى 500 الف بطاقه من حق الأشخاص الذين قاموا بالفعل بإجراء الكشف الطبي الوظيفي المُميكن الذي يثبت الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها للشخص المتقدم لإجراء الكشف أو من حصلوا بالفعل على معاش كرامة من الاشخاص ذوى الاعاقة.

وأضافت والي أنه في إطار حرص الدولة على ميكنة الخدمات الحكومية وتقنين توجيه المزايا للمستحقين، تم عقد إتفاق مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance لإصدار البطاقات، ومع الهيئة القومية للبريد المصري لتسليم البطاقات بمكاتبها على مستوى الجمهورية لتسليم البطاقات للأشخاص ذوي الإعاقة المستحقين أو الأوصياء عليهم، بالإضافة إلى تحصيل تكلفة إصدار البطاقة من المواطن التي تبلغ 40 جنيه مصري فقط لا غير. ولأول مرة يتم التعاقد بين وزارة التضامن الاجتماعي والبنك المركزي لإضافة منظومة الدفع الوطنية "ميزة" على بطاقات الخدمات المتكاملة تمهيداً لميكنة جميع المعاملات والخدمات التي يحصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في المراحل اللاحقة لتطوير المنظومة.

وأوضحت وزيرة التضامن الإجتماعى، أن تسليم بطاقة الخدمات المتكاملة سيبدأ يوم الاثنين القادم فى 11 محافظة هى جنوب وشمال سيناء والبحر الاحمر والوادى الجديد ثم محافظات القناه السويس والاسماعيلية وبورسعيد ومن محافظات الدلتا الدقهلية ودمياط الى جانب مرسى مطروح واسوان

وثم يوم الاربعاء الموافق 24 يوليو، يتم بدأ التوزيع فى 7 محافظات معظمها فى صعيد مصر وهى بنى سويف واسيوط والاقصر الى جانب كفر الشيخ والقليوبيه والاسكندرية

كما يبدأ توزيع البطاقات فى محافظات سوهاج وقنا والغربية يوم الخميس 25 يوليو.

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على أن يستكمل يوم الأحد بمحافظات المنوفية والفيوم ثم محافظات الجيزة والشرقية يوم الاثنين 29 يوليو على ان يكون بداية توزيع البطاقات فى محافظتى القاهرة والبحيرة يوم الثلاثاء 30 يوليو.

ويتطلب إستخراج البطاقات المتكاملة إجراء كشف طبي تقوم به أحد مستشفيات وزارة الصحة أو أحد الهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو التعليمية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، على أن يتبع ذلك إجراء الكشف الوظيفي لدى مكاتب التأهيل الاجتماعي الأقرب لمحل الإقامة ، وذلك لإثبات وجود الإعاقة. والمقصود بالإعاقة، طبقاً لما ذكره القانون رقم 10 لسنة 2018، هي القصور أو الخلل الكلي أو الجزئي المستقر، سواء كان بدنياً أو ذهنياً أو عقلياً أو حسياً، الذي يمنع صاحبه من المشاركة بصورة فعالة مع المجتمع وعلة قدم المساواه مع الآخرين.

ويشار الى أنه فى أوائل شهر يونيو الماضى، وافقت لجنة العدالة الاجتماعية على ما عرضته وزارة التضامن الاجتماعي بالإسراع في إصدار الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص الذين ثبت إعاقتهم بناءً على الكشف الطبي الوظيفي الذي تم بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، وعددهم 500 ألف بطاقة، مع العلم أن العدد المتوقع إستخراج بطاقات له في العام المالي 2019-2020 قد يصل إلى 5 مليون بطاقة.

ومن الجدير بالذكر أن القانون رقم 10 لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2018 قد أقر للأشخاص ذوي الإعاقة حزمة من الحقوق المتكاملة التي يستوجب الحصول عليها بشرط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

وتتلخص الخدمات المتكاملة المتوفرة في التسهيلات والمزايا العامة التي أقرها القانون للأشخاص ذوي الإعاقة تقدمها الوزارات والهيئات المصرية للاشخاص ذوى الإعاقة بموجب التشريعات السارية المقررة، مثل الرعاية الصحية والتأهيلية والتعليم والعمل والإعفاء الجمركي على السيارات المُجهزة والأجهزة التعويضية والأدوات المُعينة، والخصومات على وسائل النقل والمواصلات، بالإضافة إلى بعض مزايا الحماية الاجتماعية التي يتم توفيرها بعد الدراسة الاقتصادية والاجتماعية مثل الدعم النقدي والإسكان الاجتماعي والجمع بين المعاشين. كما يوفر القانون للأشخاص ذوي الإعاقة خصومات على إشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية ومجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية.

وقد إنتهت وزارة التضامن الاجتماعي ، بوصفها رئيس اللجنة الوطنية للإعاقة، من إعداد خطة وطنية متكاملة طبقاً لما ذكره القانون بجميع الحقوق والخدمات الموجب أن تقدمها كافة الوزارات المعنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك تمهيداً لعرضها على الوزارات الشريكة في اللجنة الوطنية وعددهم 20 وزارة بهدف، على أن يتم تقديم هذه الخطة إلى مجلس الوزراء للإعتماد وتخصيص الموارد اللازمة لكل وزارة سواء من موازنة الدولة أو من موازنة صندوق "عطاء" الذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية لدفع الجهود الفعلية في أسرع وقت ممكن لتوفير الخدمات المستحقة للأشخاص ذوي الإعاقة.