شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: 120 ألف طالب سجلوا لأداء اختبارات القدرات..وغدًا الفرصة الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينتهي مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، السبت، من تسجيل أداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، حيث سيتم إغلاق موقع التنسيق في تمام السادسة مساء.

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزراة التعليم العالي والمشرف العام على التنسيق، إن «السبت الفرصة الأخيرة للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات الإعلام والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الرياضية والفنية والموسيقية والنوعية».

وأضاف عطا، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن عدد الذين سجلوا لأداء اختبارات القدرات حتى الآن بلغ 120 ألف طالب وطالبة، مشددا على أن الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه الكليات حجز اختبارات القدرات قبل إغلاق موقع التنسيق، مؤكدا أن كل من لم يسجل في اختبارات القدرات لن يستطيع وضع هذه الكليات ضمن رغبات القبول وأن موقع التنسيق لن يفتح الباب مرة أخرى.