شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بـ«التعليم العالي»: 6 كليات طب جديدة و3 للعلاج الطبيعي العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي إن تنسيق هذا العام معقد للغاية بسبب ارتفاع مجاميع المشتركين في نفس الدرجة في المجموع التكراري، وبالتالي سيتم حسم الأعداد بكل كلية في ضوء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة والأماكن المقترحة لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية هذا العام.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن أزمة الأماكن ستكون هذا العام فقط وسيتم حلها من خلال الكليات الجديدة التي سيتم العمل بها هذا العام، مشيرا إلى إن هناك كليتين للطب البشري ستستقبل طلاب هذا العام وهو ما سيساعد في زيادة عدد كليات الطب دون أن يكون هناك ضغط على الطاقة الاستيعابية للكليات الحالية، بالإضافة إلى 4 كليات جديدة للحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والتي ستؤدي إلى زيادة الأعداد في القطاع الهندسي أيضا.

وأشار المصدر إلى أنه اعتبارا من العام المقبل سيكون هناك 6 كليات جديدة للطب البشري من بينهم 3 كليات بالجامعات الحكومية وهي العريش والأقصر والوادي الجديد و3 كليات بالجامعات الخاصة، بالإَضافة إلى 3 كليات جديدة للعلاج الطبيعي، موضحا أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة على عمل برتوكولات تعاون مع هذه الجامعات لتلقي طلابها التدريب العملي في مستشفيات وزارة الصحة.