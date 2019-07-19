شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال متوسط من «مهندسي البحيرة» في انتخابات النقيب الفرعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت انتخابات رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالبحيرة، إقبالا متوسطا من أعضاء الجمعية العمومية، ويتنافس في الانتخابات المهندسين أشرف وجيه السيد، وحمدي عبدالسلام الخولي، خلفا للمهندس عادل رزق، النقيب السابق، والذي وافته المنية في أبريل الماضي، وتجري الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.

وانطلقت عملية التسجيل في الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية بالبحيرة، في العاشرة من صباح اليوم، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالبحيرة، وتغلق الصناديق في تمام السادسة مساء اليوم، على أن يتم إعلان النتيجة عقب انتهاء الفرز.

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ومع بدء التسجيل في الجمعية العمومية للانتخابات، تعانق المرشحان أشرف وجية، وحمدي الخولي، فور وصولهما لمقر الانتخابات، مؤكدان أن تنافسهما من أجل خدمة المهندسين، وأن هدفهما الرئيسي هو تقديم الخدمات لأعضاء النقابة الفرعية، والتعاون مع النقابة العامة في تحقيق مصالح جموع المهندسين، مشددين على أن ترشحهما على هذا المنصب ليس إلا لخدمة الجمعية العمومية، وأن العمل النقابي هو عمل عام خدمي لا يمكن ان يهدف للربح.

وقال المهندس أحمد السيد، أمين الصندوق المساعد لنقابة المهندسين، ورئيس لجنة الإشراف على انتخابات نقيب البحيرة، أنها ستستمر حتى السادسة من مساء اليوم بالمقر الرئيسي لنقابة المهندسين بالبحيرة في مدينة دمنهور، وأن النقابة خصصت اتوبيسات خاصة لنقل المهندسين من مراكز المحافظة الـ15 إلى مقر الانتخابات.

ودعا رئيس لجنة الانتخابات، أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالبحيرة بالمشاركة في الانتخابات، مشيرا إلى أنه في حالة وجود إعادة على منصب رئيس نقابة البحيرة، فسيتم إجراؤها يوم الجمعة 26 يوليو 2019.

وأعلنت نقابة المهندسين في وقت سابق، عن القائمة النهائية لأسماء المُرشحين على منصب رئيس النقابة الفرعية، والتي تضمنت المهندسين: أشرف وجيه، وحمدي عبدالسلام.