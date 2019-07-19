شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر برنامج وزارة الثقافة للاحتفال بثورة 23 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن ذكرى ثورة 23 يوليو حاضرة في وجدان الشعب المصرى، حيث باتت مصدراً للإرادة والإصرار على تحقيق النجاح.

وأضافت عبدالدايم أن «الثورة البيضاء كانت وما زالت باعثاً للإبداع في مختلف المجالات وقدوة ملهمة للأجيال»، مشيرة إلى أنه احتفالا بهذه المناسبة تنظم وزارة الثقافة مجموعة ضخمة من الاحتفالات في جميع أرجاء مصر تتضمن فعاليات وأنشطة متنوعة تتمحور حول عرض إنجازات الثورة وأثرها على المجتمع.

تقدم دار الأوبرا المصرية احتفالية فنية تحييها فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى في الثامنة مساء الثلاثاء 23 يوليو على المسرح الكبير وتتضمن مجموعة من الأعمال الوطنية الخالدة التي صورت المشاعر الوطنية الجارفة لجموع الشعب.

وتحتفل الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بذكرى ثورة 23 يوليو على مدار أسبوع كامل يبدأ السبت 20 يوليو، حيث يتم تنظيم رحلة نيلية بالتعاون مع مركز شباب روض الفرج يقام خلالها مسابقة ثقافية وورشة حكى عن ثورة يوليو تقدمها الدكتورة أمانى حسن المشرف على النشاط الثقافى بدار الكتب والدكتورة ناصرة على الباحثة بدار الوثائق، وفى الحادية عشرة صباح الأحد 21 يوليو ينظم حفل فنى في دار الكتب بباب الخلق تحييه الفرقة المصرية للموسيقى العربية التابعة لهيئة قصور الثقافة بقيادة المايسترو فاروق البابلى، ويسبقه كلمات لكل من الدكتور هشام عزمى، الفنان سمير صبرى، الدكتورة هدى عبدالناصر، الدكتور زين نصار أستاذ النقد الموسيقى بأكاديمية الفنون، الموسيقار الموجى الصغير.

أما يوم الاثنين 22 يوليو تعقد ندوة في قاعة على مبارك يديرها اللواء حمدى لبيب نائب مدير الشؤون المعنوية، الدكتور عاصم الدسوقى أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، وفى الخامسة مساء الاثنين 22 يوليو يعقد صالون تحيا مصر يليه حفلاً فنيًا بالتعاون مع جمعية «صوت الشارع» الأدبية وجمعية «إيد بتبنى» وذلك في قاعة على مبارك.

كما يقيم مركز بحوث وتوثيق أدب الطفل التابع لدار الكتب والوثائق القومية احتفالا يوم 24 يوليو في مقره بالمنيل تحت عنوان «يا حبيبتى يا مصر» يتضمن فقرة غنائية لكورال الاطفال وعرض فيلم ناصر 56، وفى الخميس 25 يوليو تعقد ورشة حكى عن ثورة يوليو داخل متحف عبدالناصر في منشية البكرى تقيمه سهير المتولى الباحثة بالمركز والدكتورة ناصرة على الباحثة بدار الوثائق .

أما قطاع الفنون التشكيلية فيفتح متحف الزعيم جمال عبدالناصر بمنشية البكري ابوابه مجانا للجمهور يوم 23 يوليو احتفالا بذكرى الثورة، كما ينظم طوال شهر يوليو ورش عمل فنية للأطفال في مجالات الرسم والتلوين للفئة العمرية من 7:18 سنة بمركز ومتحف راتب صديق تبدأ العاشرة صباحا، كما يعقد في السابعة مساء الخميس 25 يوليو بعنوان احتفالات يوليو بمتحف النصر في بورسعيد، وفي السابعة مساء الاربعاء 31 يوليو بمركز محمود سعيد يقام حفلا غنائياً بقيادة المايسترو محمود أبوزيد.

Advertisements

ويقيم قطاع شؤون الإنتاج الثقافى عددا من الفعاليات حيث يعقد لقاءه الشهرى من ملتقى الهناجر الثقافى تحت عنوان «ثورة يوليو.. نظرة على التاريخ والمستقبل» ويديره الدكتورة ناهد عبدالحميد وذلك في السابعة مساء الاثنين ٢٢ يوليو بمركز الهناجر للفنون.

وينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية حفلاً موسيقياً في الثامنة مساء الثلاثاء ٢٣ يوليو على مسرح السلام بشارع القصر العيني تحييه فرقة المركز الموسيقية ويتضمن مجموعة من أشهر االمؤلفات الوطنية التي تغنى بها نجوم الطرب في مصر ولا تزال تحتل مكانتها في الوجدان.

ويشارك قطاع العلاقات الثقافية المصريين بالخارج احتفالاتهم بذكرى ثورة يوليو، حيث تقدم فرقة سوهاج للفنون الشعبية في الفترة من 19 حتى 28 يوليو عدة عروض في بلغاريا ضمن فعاليات المهرجان الدولى للفلكلور بمدينة فيليكو وبسفارة مصر في العاصمة صوفيا، وتطير فرقة النيل للآلات الشعبية إلى نيجيريا للاحتفال بالعيد القومي المصري خلال الفترة من 17 حتى 20 يوليو، كما تسافر فرقة التنورة التراثية إلى لبنان في الفترة من 22حتى 24 يوليو للمشاركة في احتفالات الثقافة المصرية بعيد الثورة خارج البلاد.

وتأتى انشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة لتشمل محاضرة وورشة فنية بعنوان «ثورات وبطولات 23 يوليو صنعت التاريخ» تقام بمدرسة فتحية بهيج الإعدادية، كما يتم عرض فيلم جمال عبدالناصر وثورة يوليو وعمل مجلة حائط ورش مجسمات بالفيوم بمبرة مصر القديمة، وفي قصر ثقافة الطفل بجادرن سيتي يعقد حوار مفتوح عن ثورة يوليو إلى جانب ورش فنية وحرفية، وفى العاشرة صباح الاحد 28 يوليو تعرض مسرحية الزهور الجميلة بمدرسة الوحدة العربية، وينظم أتوبيس الفن الجميل احتفالية ثورة 23 يوليو وورشة رسم حر بألوان باستيل بقصر ثقافة بورسعيد في الحادية عشرة صباح الاثنين 22 يوليو.

وفى إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يقام بقصر ثقافة الجيزة في الثانية عشرة ظهر الثلاثاء 23 يوليو حفلا يتضمن عرضا للموسيقى العربية وآخر للتنورة التراثية ومعرضا لمنتجات الحرف اليدوية بعنوان «فنون التراث المصري»، ويقام عرض لفرقة الباويطي التلقائية وورشة فنية وحرف بيئية احتفالا بالثورة بقصر ثقافة الباويطي بالواحات البحرية وذلك في العاشرة صباح 25 يوليو، وفي الفيوم تنظم احتفالية كبرى تتضمن عرضا فنيا لفرقة الفيوم للموسيقى العربية بالمسرح المكشوف في السابعة مساء الثلاثاء 23 يوليو وتعقد ندوة بعنوان «ثورة يوليو والآثار الاجتماعية» بقصر ثقافة القناطر الخيرية في السابعة مساء نفس اليوم وتنظم احتفالية فنية تتضمن عرضا لفرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة بني سويف في الثامنة مساء الاربعاء 24 يوليو.

وفي إقليم غرب ووسط الدلتا، ينظم فرع ثقافة البحيرة حفلا لفرقة البحيرة الموسيقى العربية بمكتبة مصر العامة بدمنهور في السابعة مساء الخميس 25 يوليو، إلى جانب حفل لفرقة الموسيقى العربية بكفر الدوار في النادي الاجتماعي في السابعة مساء الاحد 28 يوليو، أما في الغربية فينظم المركز الثقافي بطنطا معرضا للفنون التشكيلية لفناني الدلتا وحفلا فنيا لفصل كورال الأطفال والشباب وذلك في السابعة مساء الثلاثاء 23 يوليو إضافة إلى محاضرة بعنوان ثورة يوليو والآثار الاجتماعية إلى جانب أمسية شعرية، وفي الحادية عشرة صباح الاثنين 22 يوليو يقام بجمعية رواد قصر ثقافة طنطا ورشة فنية للحلى تحت اشراف الدكتور محمد الحشاش، الدكتورة سماح جاهين، طارق بركة، مصطفى منصور، محمد درة، وفى السابعة مساء الثلاثاء 23 يوليو بقصر ثقافة شبين الكوم بمحافظة المنوفية تعقد محاضرة بعنوان «ثورة 23 يوليو والآثار الاجتماعية إضافة إلى صالون ثقافي بعنوان (ما بين 23 يوليو و30 يونيو شعب يصنع معجزات) بنقابة المحامين في السابعة مساء الثلاثاء 30 يوليو .

أما اقليم شرق الدلتا الثقافي يقيم احتفالية موحدة تتضمن ندوة وورش عمل وعرضا فنيا على مدار يومي 22 و23 يولو بقصر ثقافة المنصورة، قصر ثقافة الزقازيق، قصر ثقافة دمياط والمركز الثقافي بكفر الشيخ وتبدأ جميعها في الثامنة مساء.

وفي إقليم القناة وسيناء الثقافي، تعقد في الحادية عشرة صباح الأحد 21 يوليو بالمكتبة العامة بقصر ثقافة بورسعيد تعقد محاضرة عن (تأميم القناة نبض مصر) يحاضر بها عمرو بركات، وفي الثامنة مساء الثلاثاء 23 يوليو بقصر ثقافة السويس تعقد ندوة بعنوان «دور المرأة في ثورة 23 يوليو»، وفى حديقة الشيخ زايد بالاسماعيلية تقام في الثامنة مساء الخميس 25 يوليو احتفالية تتضمن عروضا فنية لفرق الاطفال للفنون الشعبية أطفال- الموسيقى العربية والآلات الشعبية، وفى العاشرة مساء الاثنين 22 يوليو ببيت ثقافة أبوزنيمة في جنوب سيناء تعقد محاضرة بعنوان (ثورة يوليو آثار سياسة واقتصادية واجتماعية غيرت وجه الحياة في مصر والوطن العربي) يحاضر بها عاطف هنداوي.

أما اقليم وسط الصعيد الثقافي يعقد بقصر ثقافة منفلوط باسيوط في العاشرة مساء الاثنين 22 يوليو محاضرة بعنوان (ثورة يوليو والعدالة الاجتماعية)، وفي الوادي الجديد تقام محاضرة بعنوان (أبطال صنعوا النصر) بمركز شباب قرية صنعاء في الثامنة مساء نفس اليوم، وتتواصل الفعاليات حيث يقام بمركز شباب عرب الأطاولة بأخميم في سوهاج في العاشرة صباحاً فتنظم احتفالية تتضمن عدة انشطة منها محاضرة بعنوان (ثورة 23 يوليو)- لقاء شعري- ورشة فنون تشكيلية، وفي الحادية عشرة صباح الثلاثاء 23 يوليو بمكتبة مصر العامة في المنيا تعقد محاضرة بعنوان (ثورة يوليو والآثار الاجتماعية).

كما ينظم فرع ثقافة اسوان صالونا ثقافيا في السابعة مساء الخميس 25 يوليو بقصر ثقافة أسوان يستضيف الأديب الكبيرأحمد أبوخنيجر، وفي الاقصر يقيم قصر الثقافة في ساحة سيدى أبوالحجاج احتفالية فنية في الثامنة مساء الثلاثاء 23 يولو تتضمن عرضا فنيا لفرقة الأقصر للموسيقى العربية- أمسية شعرية- محاضرة وفيلم تسجيلي عن أهم مكتسبات الثورة، أما في البحر الاحمر تقام احتفالية تشمل محاضرة بعنوان (إنجازات ثورة 23 يوليو)، مسابقة تاريخية ببيت ثقافة أم الحويطات وذلك في السابعة مساء الاربعاء 24 يوليو، وفي قنا تقام في الثامنة مساء الثلاثاء 23 يوليو بقصر الثقافة تشمل محاضرة (دور المرأة في ثورة 23 يوليو) وعرض فني لفرقة قنا للموسيقي العربية .