شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية» و60 طريقة صوفية تحتفل بالليلة الختامية لمولد جابر الأنصاري (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحيت مديرية أوقاف الإسكندرية، ممثلة في إدارة أوقاف شرق، برئاسة الشيخ حاتم أبوبكر عبدالكريم سالم، ومشيخة الطرق الصوفية بمشاركة أكثر من 60 طريقة صوفية فرعية، الليلة الختامية لمولد الشيخ جابر الأنصارى، مساء الخميس.

بدأت الاحتفالية بقراءة آيات من القرآن الكريم، والأذكار، والتواشيح والمدائح الصوفية وفقاً لتقاليد الطرق الصوفية المعتادة، وحرصت السيدات على تلاوة القرآن خلال الاحتفال، فيما ردد الحاضرون من الرجال ابتهالات وتواشيح كل على طريقته الخاصة وتوافد سكان منطقتى سيدى جابر ومصطفى كامل على الضريح للمشاركة في الاحتفال، وأقامت الطرق الصوفية سرادقات لاستقبال أبناء الطرق الصوفية للاحتفال بالمولد، وزارت بعض السيدات مقام سيدى جابر الشيخ من الداخل وأشعلن الشموع احتفالاً بالمولد.

وشارك الآلاف من السكندريون والوافدين من المحافظات المجاورة في الاحتفال بختام المولد وذلك ضمن البرنامج الاحتفالي الذي نظمته مشيخة الطرق الصوفية بالمحافظة بالتعاون مع مديرية أوقاف الإسكندرية.

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وسيطرت حالة من الروحانيات والابتهلات على أنحاء ساحة مسجد سيدي جابر الشيخ بمنطقة مصطفى كامل، حيث افترش الوافدين من المحافظات المختلفة جانبي ومحيط المسجد من خلال نصب الخيام وبداخلها جميع المستلزمات اليومية للمبيت مثل الفرش والملابس، وبصحبتهم عائلاتهم، وسط أجواء من البهجة.

وقال الشيخ محمد صفوت فودة، وكيل مشيخة الطرق الصوفية بالإسكندرية، إن الاحتفال بالليلة الختامية للمولد بدأت فعالياته عقب صلاة العشاء بمشاركة 4 طرق صوفية رئيسية هي الطرق الرفاعية والبرهامية والاحمدية والشاذلية ونحو 60 طريقة فرعية وتخلل الاحتفال كلمات من المريدين ومدائح نبوبية ألقاها مجموعة من المنشدين الذين أحيوا الحفل.

وأوضح «صفوت»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه شارك في الاحتفال عدد كبير من القيادات الامنية والشعبية والتنفيذية والشعبية والدينية والمريدين، مشيرا إلى أن هذا المسجد يعتبر أثر عظيم لا مثيل له، بل إنه كان قديما مجرد زاوية صغيرة أنشئت في منتصف القرن السابع الهجري وظلت على حالتها التي بنيت عليها حتى تهدمت وفي القرن التاسع عشر الميلادي عام 1955، بني بدلا منها مسجدا كبيرا وهو الموجود حتى الآن، ويعد من أهم وأعرق المساجد الموجودة بتلك الناحية، بل والموجودة في الإسكندرية، يأتيه المريدون من كل بقاع مصر للصلاة فيه، ونيل البركات، كما يأتيه الأجانب لزيارته كنوع من السياحة لتلك المزارات القديمة.

بدوره، أشار الشيخ حاتم أبوبكر إلى أن إدارة أوقاف شرق التابع لها المسجد بالتعاون مع إدارة الدعوة في المديرية أنهت الخطة الدعوية للمولد وشملت 6 أمسيات دينية على مدار الأسبوع الماضى منذ السبت بمشاركة محاضر وقارئ ومبتهل يومياً وشارك في الليلة الختامية بكلمات دينية عدد من الأئمة والدعاة حيث ألقى كلمة وكيل الوزارة الشيخ محمد خشبة وكذا المبتهل المعتمد في الاذاعة والتليفزيون الشيخ محمد عبدالحميد دسوقى جاد.

الليلة الختامية لمولد سيدي جابر بالاسكندرية

الليلة الختامية لمولد سيدي جابر بالاسكندرية

الليلة الختامية لمولد سيدي جابر بالاسكندرية

الليلة الختامية لمولد سيدي جابر بالاسكندرية

الليلة الختامية لمولد سيدي جابر بالاسكندرية

الليلة الختامية لمولد سيدي جابر بالاسكندرية

الليلة الختامية لمولد سيدي جابر بالاسكندرية

الليلة الختامية لمولد سيدي جابر بالاسكندرية

الليلة الختامية لمولد سيدي جابر بالاسكندرية