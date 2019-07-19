شكرا لقرائتكم خبر عن نائب ينهي أزمة «4 أبراج سكنية» بين نقيب المعلمين و200 معلم ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصاعدت الأحداث داخل نقابة المعلمين وحاجزي الواحدات السكنية من المعلمين والذين بلغ عددهم أكثر من 200 معلم حجزوا 4 أبراج سكنية للحصول على وحدات سكنية لهم ولأسرهم منذ عام 2016، ولم يتم إنشائها وقام 24 معلما بتحرير محاضر شرطة ضد نقيب المعلميين ببني سويف والشركة المنفذة، فيما تدخل النائب عبدالرحمن برعي، وعقد جلسة معهم لاحتواء المشكلة.

بينهما تفاصيل الواقعة بدأت عندما تلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن بنى سويف، إخطارا من مأمور قسم شرطة بنى سويف، بقيام كلا من خالد أبوالخير طه أحمد 37 سنة، مُدرس، وكريمان عبدالباقي مصطفى شورى 48 سنة، مُدرسة، مقيمة تزمنت الشرقية، وعدد (24) معلم آخر، وأبلغا بتضررهم من نقيب المعلمين ببني سويف، مقيم وو. ع. ق. س 44 سنة محاسب ومالك الشركة المصرية للمقاولات «المسند إليها أعمال إنشاء عدد (4) برج سكني ملك النقابة»، لقيام نقابة المعلمين ببني سويف بتحصيل مبالغ مالية من كلا منهم تتراوح قيمتها ما بين 72.000 إلى 120.000 ألف جنيه، حسب مساحة كل وحدة، منذ شهر أكتوبر 2016 مقابل الحصول على وحدة سكنية بمشروع تُقيمه النقابة عبارة عن إنشاء عدد (4) أبراج سكنية بشارعي حاتم رشدي وحلمي الملط ببندر بني سويف، وحتى الآن لم تقُم النقابة والشركة المُنفذة بإنشاء المشروع وتسليمهم الوحدات السكنية .

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وبسؤال المشكو في حقهما قررا صحة ما جاء بأقوال الشاكين وأضافا بأن التراخيص الخاصة بتلك الأبراج تم إيقافها بتاريخ 1/3/2018 من قبل المحافظة لوجود بعض المخالفات، وتم رفع دعوى أمام القضاء في هذا الشأن بتاريخ 19/5/2018 حكمت المحكمة بإصدار التراخيص لعدد (2) برج، وبتاريخ 23/5/2019 تم البدء في إنشاء عدد (2) برج منهم، وبالنسبة للبرجان الآخران، ما زالت الدعوى الخاص بهم منظوره أمام المحاكم لاستخراج التراخيص اللازمة، وتم تحرير محضر رقم 3344 إداري قسم بني سويف.

من جانب أخر قال الدكتور عبدالرحمن برعى، عضو مجلس النواب عن دائرة بني سويف، أن عددا من المعلمين طلبوا مني التدخل وفوضوني في حل المشكلة التي وقعت بين نقيب المعلمين والمعلمين أصحاب الأبراج الأربعة الذين قاموا بحجز وحدات سكنية، وفوضوني من بعض المعلمين وبموافقة النقابة في حل الموضوع بعد تحرير محاضر شرطة.

وتم عقد جلسة بين المعلمين ونقيب المعلمين وانتهينا إلى عمل عقد ثلاثي لكل معلم بين المعلم والنقابة والشركة المنفذة بتخصيص الشقة، ومحدد فيه موعد التسليم وكل التفاصيل، مع تقديم رخصة البرج ٣ و٤ يوم الأحد القادم وأنا معهم عند التقديم إلى الإدارة الهندسية والتخطيط العمراني، مشيرا إلى أن عدد وحدات المعلمين ٣٢٢ وحدة وباقي الوحدات والمحلات و«الروف» تباع لصالح المعلمين لتوفير النفقات في البناء.