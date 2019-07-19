شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يعيد الحياة لمشروع صرف صحي بمنيا القمح.. متوقف منذ سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في خطوة جادة، نحو تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتوقفة، أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية تعليماته لرئيس مركز ومدينة منيا القمح، بالتنسيق مع قوات الأمن لاستلام قطعة أرض على مساحة 7 أفدنة وقيراطين والمخصصة لإقامة محطة معالجة صرف صحي القبة والتلين، بمركز منيا القمح، وفتح الطريق المؤدي لقطعة الأرض لإقامة المحطة عليها، تمهيداً لتسليمها للشركة المنفذة للبدء فوراً في تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحي لخدمة أهالي قريتي القبة والتلين والقرى المجاورة ومركز منيا القمح، بعد انتظار دام لعدة سنوات.

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محافظ الشرقية يعيد الحياة لمشروع صرف صحي متوقف منذ سنوات بمنيا القمح

وأكد «محافظ الشرقية» على ضرورة الاستفادة من المبالغ المالية المتاحة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي، حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لخدمة القرى المحرومة والمناطق البعيدة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

من جانبه، قام اللواء مصطفى عبيه، رئيس مجلس مدينة منيا القمح، بالتنسيق مع قوات الأمن بالتوجه للموقع المخصص لإقامة محطة معالجة صرف صحي القبة والتلين بمركز منيا القمح، لإنهاء إجراءات تسليم الموقع للشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لإقامة مشروع الصرف الصحي واستقدام اللودر لفتح الطريق المؤدي لموقع المحطة وتذليل كافة العقبات أمام الشركة لتقوم بتنفيذ المشروع طبقاً للجدول الزمني المحدد ليدخل الخدمة ويعود بالنفع والفائدة على أبناء مركز منيا القمح.

وعلى الفور قامت الشركة المنفذة باستلام أرض الموقع وإدخال المعدات والآلات والبدء في رفع الإحداثيات والتصميمات والرسومات الهندسية لتنفيذ مشروع محطة معالجة صرف صحي القبة والتلين.