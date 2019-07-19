شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يبحث الموقف التنفيذي لتحديث وتطوير نظم الإشارات الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد وزير النقل الفريق، مهندس كامل الوزير، اجتماعا موسعا مع وفد شركة تاليس الإسبانية العالمية لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في مجالي السكك الحديدية والمترو وبحث التعاون المستقبلي في المجالين، وحضر اللقاء رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.

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استعرض الوزير الموقف التنفيذي لمشروعات تحديث وتطوير نظم الإشارات الكهربائية التي تنفذها الشركة وهي مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط القاهرة / الإسكندرية بطول ٢٠٨ كم وتطوير وتحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط أسيوط / نجع حمادي بطول ١٨٠ كم، حيث شدد الوزير على أهمية الالتزام بالجدول الزمني للمشروعين نظرا لأهميتها في زيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية، حيث أن تحديث نظم الإشارات يهدف إلى استبدال النظام الحالي بآخر إلكتروني حديث بما يساهم في زيادة عدد القطارات في اليوم، وتخفيض زمن الرحلة، وتحقيق أعلى معدلات التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات.

كما تباحث الجانبان إمكانية التعاون في عدد من المشروعات المستقبلية للسكك الحديدية مثل تطوير نُظم الإشارات بخطوط (القاهرة – إمبابة – الجيزة – برطس)، ( قليوب – شبين القناطر – الزقازيق )، (الجيزة – بني سويف )، (الأقصر / أسوان)، بالإضافة إلى ازدواج وكهربة إشارات بعض الخطوط مثل خط (طنطا – المنصورة – دمياط )، حيث أوضح وزير النقل أن هذه المشروعات سيتم طرحها في مناقصات عامة يمكن لتاليس الدخول للمنافسة فيها.

وفي مجال مترو الأنفاق تباحث الجانبان حول التعاون القائم حاليا بين الجانبين في مجال أعمال الاتصالات ونظام معدات التذكر بالخط الثالث، وأعرب وفد تاليس العالمية عن استعداده للدخول في مجال تحديث تطوير نظم الإشارات بالخط الأول للمترو، حيث أكد الفريق مهندس كامل الوزير على الأهمية الكبيرة لتطوير هذا الخط، مشيرا إلى أن إعادة التأهيل ستتم على مرحلتين، الأولى تشمل البنية التحتية والأنظمة والإشارات والمرحلة الثانية تشمل الوحدات المتحركة، وأن الوزارة تسير في خطين متوازيين بالنسبة لمترو الأنفاق، الأول يتمثل في تنفيذ خطوط ومراحل جديدة للمترو، والثاني يرتكز على إعادة تأهيل الخطين الأول والثاتي بما يعود إيجابيا على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.