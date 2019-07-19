شكرا لقرائتكم خبر عن ندوات توعوية حول ترشيد استخدام مياه الري في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على مدير مديرية الزراعة أهمية تكثيف تنفيذ الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، وذلك في إطار مشروع التوعية بضرورة ترشيد استخدام المياه في الآنشطة الزراعية وخاصة في موسم الزراعات كثيفة استخدام المياه.

وأشار المحافظ إلى ضرورة التنسيق مع الجهات المختلفة والمتخصصة في ترشيد إستهلاك مياه الري وتنفيذ الدورات التدريبية للإستفادة من المتخصصين وتبادل الخبرات وإتباع كافة سبل ترشيد إستخدام المياه في الأنشطة الزراعية وذلك للحفاظ على المياه من الإهدار والحفاظ عليها للأجيال القادم.

ومن جانبه قال المهندس علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أنه تم تنفيذ «يوم حقل للذرة الشامية»، والخاصة بمشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية بمركز القنايات كما تم تنفيذ«يوم حقل لمحصول الارز»، والخاص بمشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية بمركز ديرب نجم، بهدف استعراض التوصيات الفنية الخاصة بزراعة محصولي الذرة والأرز وأهمية ترشيد المياه المستخدمة في الري وخاصة في ظل محدودية حصة مصر من المياه وأثر الإسراف في استخدام المياه على المحاصيل الزراعية، والرد على الأسئلة والاستفسارات المختلفة، وذلك بمشاركة محاضرين متخصصين ومتميزين من معهد بحوث الأراضي والمياه ومعهد بحوث الهندسة الزراعية.