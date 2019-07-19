شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكونفيدرالية الإيطالية: بحثنا مع «مميش» إنشاء منطقة اقتصادية بشرق بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جوزيه رومانو، رئيس الكونفيدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية، إنه يتم التجهيز حاليا لإقامة أول مؤتمر ومعرض للشركات الإيطالية في روما وسيكون الأكبر وذلك لبحث فرص الاستثمار في مصر.

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وأضاف رومانو، في تصريحات لـ«المصري اليوم» على هامش زيارة الوفد لمصر، حيث التقى كل من الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية، واللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، والدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن زيارة الوفد كانت جيدة للغاية، حيث تم بحث عدد من المشروعات وفرص الاستثمار مع الفريق مميش، واللواء العصار، والدكتور عشماوي، وفي مقدمتها إقامة منطقة اقتصادية إيطالية في شرق بورسعيد، خاصة أن الكونفيدرالية لديها شراكة مع شركة سامكريت المطور الصناعي لشرق بورسعيد، و«أيضا بحثنا مع اللواء العصار إنشاء مصنع لإعادة تدوير المخلفات، ومع الدكتور العشماوي بحثنا الاستثمارات في مجالات سلاسل الغذاء والمولات التجارية».

وأشار إلى أن «الكونفيدرالية أكبر كيان اقتصادي في العالم، حيث يضم نحو ١٠ آلاف شركة إيطالية، تهدف الكونفيدرالية إلى البحث عن الأسواق وضخ استثمارات من خلال شراكة حقيقية مع الأصدقاء، وأن مصر من أولى دول العالم التي نرغب في دخول أسواقها، خاصة في ظل الروابط والعلاقات العميقة والجيدة التي تربط بين الشعبين»، مضيفا أنه فور عودته إلى روما سيبدأ التجهيز لأكبر مؤتمر اقتصادي للشركات الإيطالية لزيارة وفد وزارة التموين والتجارة الداخلية لبحث فرص الاستثمار في مصر.

وأردف رئيس الكونفيدرالية، قائلا: «نتابع باهتمام حجم الإصلاحات الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية التي تقوم بها الحكومة المصرية والدور العالمي والإقليمية الذي يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعاد مصر دورها الريادي والعالمي في كافة الملفات»، مشيرا إلى أن «زيارة وفد الكونفيدرالية إلى مصر هي للتعرف على فرص الاستثمار ووجدنا تشجيعا واهتماما مصريا بالشركات الإيطالية وهو ما سوف يتم نقله إلى روما، ونحن سنبدء التجهيز لعقد مؤتمرات للشركات الإيطالية في روما والقاهرة لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين»، لافتا إلى أنه سيعود إلى القاهرة الشهر المقبل لمناقشة عدد من المشروعات مع وزارة النقل المصرية في الموانئ الجافة والبحرية وفي مقدمتها ميناء الإسكندرية، وأيضا استكمال المباحثات التي تمت خلال زيارته الحالية.