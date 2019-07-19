شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التسجيل في انتخابات نقيب المهندسين بالبحيرة.. وأتوبيسات لنقل الناخبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت عملية التسجيل في الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية بالبحيرة، في العاشرة من صباح الجمعة، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالبحيرة، خلفا للمهندس عادل رزق الذي وافته المنية، في أبريل الماضي، وتجري الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، ويتنافس فيها المهندسين أشرف وجيه السيد، والمهندس حمدي عبدالسلام الخولي.

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ومع بدء التسجيل في الجمعية العمومية للانتخابات، تعانق المرشحان أشرف وجيه، وحمدي الخولي، فور وصولهما لمقر الانتخابات، مؤكدان أن تنافسهما من أجل خدمة المهندسين، وأن هدفهما الرئيسي هو تقديم الخدمات لأعضاء النقابة الفرعية، والتعاون مع النقابة العامة في تحقيق مصالح جموع المهندسين.

وقال المهندس أحمد السيد، أمين الصندوق المساعد لنقابة المهندسين، ورئيس لجنة الإشراف على انتخابات نقيب البحيرة، إنها ستستمر حتى السادسة من مساء الجمعة، بالمقر الرئيسي لنقابة المهندسين بالبحيرة في مدينة دمنهور، وإن النقابة خصصت أتوبيسات خاصة لنقل المهندسين من مراكز المحافظة الـ15 إلى مقر الانتخابات.

ودعا رئيس لجنة الانتخابات، أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالبحيرة بالمشاركة في الانتخابات، مشيرا إلى أنه في حالة وجود إعادة على منصب رئيس نقابة البحيرة، فسيتم إجراؤها يوم الجمعة 26 يوليو 2019.