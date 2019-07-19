شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يناقش تقريراً حول خطط الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، تقريرا مقدما من الدكتور عمرو عدلى نائب الوزير لشؤون الجامعات، حول فعاليات الاجتماع الأول للجنة متابعة تنفيذ خطط الجامعات في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة «تطوير العشوائيات»، بحضور الدكتور السيد تاج عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، وأحمد الشيخ رئيس قطاع مكتب وزير التعليم العالى، وممثلى عدد من الجامعات الحكومية وبعض الوزارات.

في بداية الاجتماع استعرض ممثلو الجامعات الخطوات التنفيذية التي تمت خلال الفترة الماضية والتى تضمنتها خطة كل جامعة في تنفيذ أنشطة خدمة المجتمع، ومنها: إمداد المدارس باحتياجاتها الأساسية، والتعاون مع جامعة الطفل لاحتضان أطفال العشوائيات من النوابغ والمبتكرين، وتنفيذ جداريات في حب مصر على الأسوار، فضلًا عن تطوير الميادين ومراكز الشباب، وتوفير فرص عمل للمرأة، وتدوير المخلفات، ودراسة احتياجات ذوى الاحتياجات الخاصة، وتنفيذ مشروعات الصرف الصحى، وتشجير وإنارة الشوارع.

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وأكد الاجتماع على أهمية وضع معايير لمسابقة تطوير العشوائيات؛ بهدف الوقوف على ما حققته الجامعة خلال مدة الثلاثة أشهر الأولى، مشيرًا إلى أنه سيتم الاتفاق على عدد من المعايير وإرسالها إلى الجامعات، مشيرًا إلى عدد من المقترحات، منها وضع خطة للقرى الأكثر احتياجا، ومقدار مشاركة طلاب الجامعات في مشروعات التطوير، والتعليم، والصحة، وتحسين مستوى المعيشة، وخدمات البنية التحتية.

وأكد الدكتور عمرو عدلى، على أهمية التواصل الدائم مع ممثلى الجامعات المصرية، مشيرا إلى أن كافة الجهود المبذولة تصب في صالح الوطن والمواطنين، موضحا أهمية مشاركة الطلاب في مشروعات خدمة وتنمية المجتمع لتعميق شعوره بالمسئولية والانتماء تجاه الوطن.

واشار أحمد الشيخ، إلى أن مسابقة تطوير العشوائيات بين الجامعات تم إطلاقها في إطار الدور الخدمى للجامعة باعتبارها جزأ لا يتجزأ من المجتمع يساهم في توفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك تحت شعار «الجامعة في خدمة المجتمع»؛ بهدف أن يكون للجامعة تأثير ملموس في محيط كل جامعة خلال فترة الإجازة الصيفية وخلال مدة زمنية محددة.