شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يحيل 194 موظفا للتحقيق: تغيبوا عن العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، 194 من المتغيبين والمنصرفين عن العمل، بعدد من الوحدات المحلية والخدمية بدون تصريح للتحقيق بالشئون القانونية، وشدد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

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ووجه «المحافظ» بإجراء التحقيق مع مسؤول الوحدة الصحية المغلقة بقرية «منشية هلال» بالسنبلاوين، ومسئولي مراكز الشباب المغلقة بالمواجد بالمنزلة و«كفر الروك» بالسنبلاوين و«كفور العرب» بطلخا، ومسؤول الجمعية الزراعية المغلقة بـ«منشية هلال» بالسنبلاوين.

فيما صدرت قرارات المحافظ، بعد استعراضه تقرير الإدارة العامة للمتابعة والخاصة بالمرور على عدد من مراكز الشباب والوحدات المحلية والصحية بنطاق المحافظة، والتي شملت عددا من مراكز (أجا- المنصورة -المنزلة -محلة دمنه -ميت غمر- السنبلاوين) .

وشدد محافظ الدقهلية، على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية للوقوف على مدى انضباط العاملين بالقطاعات المختلفة، والالتزام بتنفيذ الخطط الموضوعة وتوظيف أدوات العمل التوظيف المناسب، مؤكدا أن موارد الدولة ملك للمواطنين ولن يسمح بالعبث بها أو إساءة توظيفها واستخدامها.