شكرا لقرائتكم خبر عن بمواصفات وشراكات عالمية .. جامعة الجيزة الجديدة تستقبل الطلاب الجدد في ٥ كليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل جامعة الجيزة الجديدة«NGU» استقبال دفعات جديدة من الطلاب في خمس كليات وهى الطب البشرى، طب الاسنان، صيدلية، تجارة وإدارة أعمال، إلى جانب كلية اقتصاد وسياسة والتي افتتحت هذا العام.

وتشمل الكليات حزمة من البرامج التعليمية المتطورة والشراكات المختلفة، حيث تسعى الجامعة من خلال كلياتها إلى تلبية الاحتياجات سوق العمل في مجالات الصحة في مصر وخارجها، وتخريج خبراء قادرون على تطوير مجالات البحوث، وتحسين خدمة المجتمع على الصعيدين المحلي والعالمي، وكذلك رواد أعمال وقادة بفكر عالمى يسهم في خلق الآلاف من الفرص والوظائف بدلاً من البحث عنها، ومواكبة التغيرات المستمرة في الساحة الاقتصادية والسياسية، وتمثيل مصر في المنظمات والمنتديات الدولية.

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جامعة الجيزة الجديدة

وتضم كليات الجامعة أساتذة محليين وزائرين من جامعة لندن University College London المصنفة ضمن افضل عشر جامعات في العالم والأولى على مستوى المملكة المتحدة، وجامعة King’s College London والمصنفة ضمن أفضل ٣٠ جامعة في العالم.

وتتيح شراكة التعاون الأكاديمي التي تجمع جامعة الجيزة الجديدة، بأفضل الجامعات في العالم، للطلاب المصريين مستوي تعليمي بمعايير وجودة عالمية على أرض مصرية.

ويزخر الحرم الجامعي أيضا بأفضل الملحقات التعليمية والتي لا مثيل لها في المنطقة مثل (مختبرات المهارة، مختبرات الصيدلة، أجهزة محاكاة الأسنان، عيادات الأسنان، المستوصف الصيدلاني، المكتبة الإلكترونية، متحف التشريح، مختبرات التشريح، وغيرها).

في السياق ذاته، أعلنت الجامعة عن فتح باب الحجز والقبول بكلية الصيدلة في برنامجها المتميز والفريد في مصر من خلال التعاون الأكاديمي مع جامعة لندن (University College London)، وذلك لتخريج صيدلي متميز في شتى مجالات العمل الصيدلي. وتقدم الجامعة منح دراسية للقبول بكلية الصيدلة تتراوح ما بين 25-50% من الرسوم الدراسية حسب مستوى التفوق العلمي واللغة الإنجليزية والحالة الاجتماعية.