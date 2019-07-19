شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق فى وفاة عامل بريطانى أثناء بناء ستادات مونديال قطر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت المؤسسة القطرية المسئولة عن تنظيم كأس العالم 2022 على إجراء تحقيق واسع النطاق بقيادة قاض بريطاني في وفاة عامل بريطاني أثناء بناء استاد استعدادا لهذا الحدث.

ويأتى القرار ، بعد عامين ونصف العام من وفاة زاك كوكس في يناير 2017 ، بمثابة انطلاقة للناشطين الذين يعانون من مشاكل الصحة والسلامة المحيطة ببناء الملاعب ، على الرغم من اقترابه نسبيًا من الانتهاء من الجزء الأكبر من أعمال البناء اللازمة لاستقبال للبطولة.

وقال نشطاء إن هذا أول تحقيق معروف في وفاة محددة خلال بناء ملاعب كأس العالم.

وسيتم إجراء التحقيق بواسطة السير روبرت أكينهيد ، وهو قاضي سابق بالمحكمة العليا يتمتع بخبرة في قانون البناء وحوادث المواقع.

في فبراير 2018 ، انتقد قاضي الوفيات البريطاني بشدة إجراءات السلامة في موقع الاستاد. وقالت إن المعدات التي قدمت إلى كوكس لم تكن مناسبة لهذا الغرض.

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وأضافت الصحيفة أن مهندس الإنشاءات زاك كوكس توفى فى يناير بعد أن سقط من ارتفاع 40 مترا عندما فشلت معدات السلامة فى حمايته، وتم إبلاغ أسرته بأن تقريرا يتضمن معلومات مهمة عن ظروف وفاته أصبح متاحا الآن، ولكنه لم يقدم إليهم أو للطبيب الشرعى البريطانى الذى يحقق فى وفاته.

وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب الطبيب الشرعى انتقد بشدة الطريقة، التى تم بها التعامل مع أسرة كوكس.

كما لم تتمكن الشرطة البريطانية من الحصول على معلومات من نظام قطر القضائى، الذى وصفته الصحيفة بالغامض وغير الواضح، فضلا عن فشلها فى الحصول على معلومات من مجموعة من الشركات المشاركة فى العمل، بحسب الصحيفة.

وتوفيت زوجة كوكس عام 2015، وتسعى شقيقتاها إيلا جوزيف وهازل مايز، لاكتشاف الحقيقة وراء وفاته.