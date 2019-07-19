شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة 300 مصرى لمطار القاهرة بعد سفرهم السعودية بتأشيرات حفلات كحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصادر مسئولة بمطار القاهرة الدولى، عن عودة حوالي 300 شخص من المملكة العربية السعودية بعد أن رفضت السلطات هناك دخولهم بتأشيرات الفاعلية كحجاج، وهى التأشيرة الخاصة بدخول المملكة العربية السعودية بغرض السياحة وحضور الحفلات التابعة لهيئة الترفيه.

واضافت المصادر ، أن السلطات السعودية منعت دخول حوالي 300 مصرى حتي الآن، من حاملي هذه التأشيرة لأنها غير مسجلة علي أنظمة الجوازات الخاصة بتفويج الحجاج، وتم إعادتهم مرة ثانية إلى مطار القاهرة الدولى، وتقوم سلطات الأمن بالتحقيق لمعرفة الشركات التي قامت باستخراج التأشيرات.

وأوقفت سلطات مطار القاهرة الدولي وشركات الطيران العاملة به والمتجهة رحلاتها إلي السعودية سفر أي راكب يحمل التأشيرة الفعالية، والخاصة بدخول المملكة العربية السعودية بغرض السياحة وحضور الحفلات التابعة لهيئة الترفيه، بعد أن تعرض عدد من المصريين لعملية نصب قامت شركات باستخراج التأشيرة الفعالية لهم وتسفيرهم علي مجموعات إلي الأراضي السعودية بهدف قضاء مناسك الحج ، وفور وصولهم إلي جدة ، اكتشفت السلطات السعودية الحيلة الجديدة من الشركات بسبب عدم تدوين بيانات الركاب ضمن الحجاج، وإنما يتم تسجيلهم علي أنهم سياح، رفضت السلطات السعودية دخول الحجاج بهذه التأشيرة وتم إعادتهم إلي القاهرة.

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وقامت سلطات المطار باستقبال الركاب بمبني الركاب 2 بالمطار، وتجرى تحقيقات موسعة معهم لمعرفة الشركات التي قامت بحجز التأشيرات وتذاكر الرحلات الخاصة بهم ، كما تم منع سفر عدد من الركاب بالمطار بنفس التأشيرات ، وذلك عقب إبلاغ السلطات السعودية لشركات الطيران بوقف العمل بهذه التأشيرة خلال موسم الحج .

يذكر أن الخارجية المصرية ، طالبت المواطنين في بيان اليوم الجمعة ،عدم التجاوب مع وكلاء السفر، الذين يستدرجونهم للحصول التأشيرات الإلكترونية للزيارة، مما يعرضهم لعمليات نصب، وضرورة الالتزام بالقنوات الرسمية لأداء فريضة الحج وفقاً للقواعد التي تنظمها وزارة السياحة المصرية والجهات المعنية والوكلاء السياحيون المعتمدون.