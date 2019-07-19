مشادة انتهت بطعنة بالرقبة.. سعودي يشرع في قتل صديقه بالدقي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شرع سعودي في قتل صديقه في أثناء تواجدهما بشقة مستأجرة بمنطقة الدقي.

تلقى العميد محمد الطويل مأمور قسم الدقي إخطارا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصاب يحمل جنسية دولة عربية بنطاق المركز.

وجه العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع الشمال بسرعة انتقال قوة إلى محل البلاغ تحت إشراف العقيد عمرو البُرعي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة؛ للوقوف على الملابسات كاملة.

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جهود البحث والتحري التي قادها المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة توصلت إلى نشوب مشادة كلامية بين شخصين يحملان الجنسية السعودية لدى تواجدهما بشقة مستأجرة بمنطقة الدقي، تطورت إلى مشاجرة، طعن أحدهما الآخر بسلاح أبيض في منطقة الرقبة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي ومعاونه الرائد حسام العباسي من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، واقتياده إلى ديوان القسم.

وجرى نقل المصاب إلى المستشفى وتعيين الحراسة الأمنية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.