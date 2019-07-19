الطيار المزيف في قبضة الأمن.. حاول الحصول على مليون جنيه من البنوك بأوراق مزورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتزوير محرارات ومستندات بغرض الحصول على قرض شخص من البنوك.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام أحد الأشخاص بالتقدم بطلب لفرع أحد البنوك للحصول على قرض شخصي قيمته (مليون جنيه) بموجب بعض المستندات الرسمية والعرفية المزورة وبمهنة منتحلة (طيار بإحدى شركات الطيران) بغرض الاحتيال على البنك والاستيلاء على أمواله.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وتبين أنه (لا يعمل - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، ومطلوب التنفيذ عليه في 4 قضايا "تبديد ، نصب".. وبحوزته (3) أصول مفردات مرتب وإقرار تحويل المرتب باسمه منسوبة جميعاً لإحدى شركات الطيران وممهورة بخاتم شعار الشركة.، (4) كشوف حساب بنكية باسمه منسوبة لأحد البنوك وممهورة بخاتم البنك موضح بها كافة حساباته البنكية طرف البنك، صورة بطاقة الرقم القومي باسمه بمهنة (طيار بإحدى شركات الطيران)، وتبين أن جميع تلك المستندات مزورة، وذلك بهدف الاستيلاء على أموال البنك بموجب تلك المحرارات المزورة، بطاقة رقم قومي "مزورة" باسمه مدون بها المهنة طيار بإحدى شركات الطيران "على خلاف الحقيقة".

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كما تم ضبط رخصة قيادة خاصة "مزورة" بذات المهنة المنتحلة، كارنيه باسمه منسوب لإحدى الشركات بمهنة طيار تجاري، عدد (2) كارت باسم المذكور به أرقام الحسابات الخاصة به ببعض البنوك (2) بطاقة دفع إلكتروني باسم المذكور منسوبين لبعض البنوك ، (2) كارنيه باسم أحد الأشخاص "منسوبين لإحدى الكليات". كارنيه عضوية باسم أحد الأشخاص منسوب لأحد مراكز الشباب يشتبه في تزويره، عدد (2) كارنيه عضوية منسوبة لأحدى النوادي الرياضية باسم المتهم ووالدته، عدد (3) صور فوتوغرافية للمتهم المذكور بالزي الرسمي كطيار بشركة للطيران، عدد (2) إيصال كهرباء منسوبين لشركة توزيع الكهرباء باسم أحد الأشخاص يشتبه في كونهما مزوران، هاتف محمول ، وبفحصه تبين أنه مُحمل بالعديد من الملفات والتطبيقات التي تحتوى على العديد من الصور الشخصية والمحادثات المتبادلة مع العديد من الأشخاص منتحلاً صفة طيار بإحدى شركات الطيران.

وبمواجهته أقر بقيامه بالتقدم بتلك المستندات المزورة للبنك المشار إليه للحصول بموجبها على قرض بمبلغ (مليون جنيه) ، حيث قرر بأنه تحصل على كشوف الحسابات البنكية والمحررات الرسمية المزورة التي تقدم بها للبنك من أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص القليوبية)ومطلوب التنفيذ عليه في قضيتين) باستهدافه تبين هروبه من محل إقامته ، وجارى تكثيف الجهود لضبطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.