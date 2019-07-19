"المسحوق مضروب".. ضبط 5 أطنان منظفات داخل مصنع بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت قوات الشرطة مصنعا غير مرخص لإنتاج المنظفات المغشوشة بالجيزة.

تحريات ضباط إدارة مباحث التموين بالجيزة توصلت إلى أن مالك المصنع يقوم بتجميع كميات كبيرة من المنظفات المغشوشة، واستخدامه مستلزمات إنتاج رديئة الصنع ومجهولة المصدر، وتعبئتها في عبوات تحمل علامات تجارية شهيرة.

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بالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، وجه بسرعة ضبط المتهم في حالة تلبس.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة استهدفت مأمورية بالاشتراك مع مفتشي التموين المصنع المُشار إليه، وأمكن ضبط المدير المسؤول، وبلغ إجمالي المضبوطات نحو 5 أطنان منظفات غير صالحة للاستخدام.

تم التحفظ على المضبوطات، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.