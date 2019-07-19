الشرطة تلاحق مروجي الكيف بمنطقة السحر والجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ‏‫ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين.

وأسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان، منطقة السحر والجمال، عن ضبط عاطلين - مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، لقيامها بالإتجار في المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، مُتخذان من مدينة العاشر مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم العاشر من رمضان.. وبحوزتهما (20 جرام لمخدر الهيروين - 2هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.