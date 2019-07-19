مباحث المصنفات تضبط 37 ألف كتاب تعليمي داخل مكتبتين بالمطرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت مباحث المصنفات، من ضبط 37 ألف نسخة من كتب تعليمية وكراسات إجابة امتحانات غير مصرح بتداولها داخل مكتبتين بالمطرية.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام مالك مكتبة في المطرية بعرض وبيع كتب وزارة التربية والتعليم "الكتاب المدرسي" لمختلف المراحل التعليمية والخاصة بالعام الدراسي الجديد 2019/2020 والمحظور تداولها خارج نطاق الوزارة، وقيام المذكور بالاحتفاظ بعدد كبير من هذه الكتب بالمكتبة والمخزن الخاص به.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكتبة، حيث تم ضبط المتهم وضبط 7000 نسخة من كتب تعليمية مدرسية خاصة بوزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2019/2020 للمراحل الابتدائية والإعدادية في جميع المواد، و15000 نسخة مقلدة ومنسوخة عن كتب تعليمية خاصة بالمستوى الرفيع للغات الأجنبية صادرة من كبرى الشركات العالمية وشركات أخرى أجنبية، وعشرة آلاف نسخة من كراسة الإجابة الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي والخاصة بوزارة التربية والتعليم وغير المصرح بتواجدها غير بلجان الامتحانات .

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واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وتربحه من جراء ذلك، وقد تبين تحصله على كتب وزارة التربية والتعليم من "أخصائي شئون عاملين" بأحد المناطق التعليمية، والذى يقوم بتسريب الكتب من مخازن وزارة التربية والتعليم ويتعامل معه منذ ثلاث سنوات جارى العمل على ضبطه .

ووردت معلومات مفادها قيام مالك مكتبة في المطرية بعرض وبيع كتب وزارة التربية والتعليم "الكتاب المدرسي" لمختلف المراحل التعليمية والخاصة بالعام الدراسي الجديد 2019/2020 والمحظور تداولها خارج نطاق الوزارة، وكتب المستوى الرفيع في اللغات الأجنبية منسوخة ومقلدة، وأضافت التحريات أن المتهم يحتفظ بعدد كبير من هذه الكتب بالمكتبة والمخزن الخاص به..

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكتبة حيث تم ضبط المتهم، وضبط 1400 نسخة من كتب تعليمية مدرسية خاصة بوزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2019/2020 للمراحل الابتدائية والإعدادية في جميع المواد ، وأربعة آلاف نسخة مقلدة ومنسوخة من كتب تعليمية خاصة بالمستوى الرفيع للغات الأجنبية صادرة من كبرى الشركات العالمية وشركات أخرى .