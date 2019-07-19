ضبط أكاديمية وهمية تروج شهادات دراسية "مزورة" بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بإنشاء وإدارة أكاديمية وهمية لترويج شهادات دراسية ودورات تدريبية "مزورة" منسوب صدورها لجهات تعليمية مختلفة.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من (طالبة وعدد اثنين آخرين - مقيمين بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية) بتضررهم من مسئولي أحد الكيانات التعليمية الكائن مقرها بدائرة مركز شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية، لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ (ثمانية عشر ألف جنيه) مقابل منحهم كارنيه (مزاولة مهنة تمريض) وإعطائهم شهادات اجتياز دورة فني تمريض "على خلاف الحقيقة"، وعدم حصولهم على دورات وعدم رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.

أكدت تحريات الإدارة صحة البلاغ وقيام (أخصائي شئون مالية بإحدى الكليات- مقيم بدائرة مركز شرطة ثان طنطا بالغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، وإنشاء كيان تعليمي غير مرخص لمنح دورات في مجال العلوم الطبية والمساحة، وترويجه لشهادات بدورات تدريبية وكارنيه مزاولة مهنة تمريض بدون اجتيازهم دورات في هذا المجال على خلاف الحقيقة والاستيلاء على مبالغ مالية تحت ذلك الزعم.

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وبالاستعلام من الجهات المعنية بالغربية أفادت بأن الكيان المشار إليه، لم يصدر له أية تراخيص ولا يخضع لرقابة الجهات المختصة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبط المذكور، وتبين قيامه بتغيير نشاط الأكاديمية الأصلي الصادر الترخيص لها والمسموح لها بنشاط (تدريس اللغات والحاسب الآلي) إلى ممارسة نشاط منح دورات تدريبية في مجال العلوم الطبية والمساحة، والإعلان عن ذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة، وبتفتيش الأكاديمية تم ضبط "(82) شهادة قياس مستوى المهارة الطبية وكارنيه مزاولة مهنة منسوب صدورهم لإحدى الوزارات ممهورة بخاتم شعار الدولة، (101) دعوة باسم ذلك الكيان لحضور حفل تخرج بمبلغ (مائة وخمسون جنيه) للدعوة الواحدة، مجموعة كبيرة من إعلانات الدعاية باسم الأكاديمية الوهمية، عدد (2) دفتر إيصال نقدية باسم ذلك الكيان بإجمالي مبلغ (ثمانون ألف جنيه، مجموعة كبيرة من وثائق التعارف وبطاقات الرقم القومي بأسماء أشخاص مختلفين من راغبي التقدم لتلك الأكاديمية - مبلغ مالي قدره (عشرة آلاف جنيه).

بمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.