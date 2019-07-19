بحجة تعينهم بوظائف حكومية.. مسجل خطر يستولي على أموال المواطنين بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقتت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على مسجل خطر لاتهامه بالنصب على المواطنين بإيهامهم بقدرته على تعيينهم بوظائف حكومية.

وكثفت الأجهزة الأمنية بالشرقية من جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من مواطنين بتضررهما من مستخدم شريحة هاتف محمول "محددة" لقيامه بانتحال شخصية أحدهما وإرسال رسائل للهاتف المحمول الخاص بالثاني عبر تطبيق واتس آب، وإيهامه بقدرته على تعيينه بإحدى الجهات الحكومية مقابل مبلغ مالي.

Advertisements

وتم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عنصر إجرامي-مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية مسجل شقي خطر "نصب" وسبق ضبطه واتهامه في عدد 9 قضايا "سرقة، نصب، تزوير، خيانة أمانة".

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وبالتفتيش تم ضبط جهاز هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الرسائل المشار إليها، كما تبين وجود رسائل بينه وآخرين يقوم من خلالها بإيهام ضحاياه والنصب عليهم، مدعيا قدرته على توظيفهم نظير مبالغ مالية.

وبمواجهة المتهم المذكور اعترف بارتكابه الواقعة ووقائع أخرى مماثله بالاشتراك مع آخران "محددان"، وأضاف بقيامهم باصطياد ضحاياهم من خلال إعلانات بيع الشقق والأراضي على مواقع التواصل الاجتماعي وإيهامهم بقدرتهم على توظيفهم بالجهات الحكومية بالدولة، والتحصيل منهم على مبالغ ماليه يتم الاتفاق عليها بينهم عن طريق التحويلات البريدية.