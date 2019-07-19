"ضرب بسلك كهربائي ومعلقة ساخنة".. أم وزوجها يعذبان طفلة وتدخل حكومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

رصد المجلس القومي للطفولة والأمومة، من خلال خط نجدة الطفل "16000"، حالة لممارسة العنف والتعذيب بحق طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، وذلك من قبل والدتها وزوج والدتها.

وقالت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة (حكومي)، في بيان اليوم الجمعة، إن خط نجدة الطفل تلقى البلاغ من سيدة لا تربطها أي علاقة بالطفلة، غير أنها وجدتها تبكي في أحد شوارع محافظة الجيزة، وتظهر عليها علامات التعذيب.

وأشارت "العشماوي"، إلى أن المجلس قام على الفور بإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ اللازم ومباشرة أعمالها وفقاً لما تتضمنه الواقعة من إساءة لكرامة وحقوق الطفلة وتعريضها للخطر.

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من جانبها، باشرت نيابة جنوب الجيزة الكلية تحقيقاتها في القضية التي حملت رقم 21730 لسنة 2019 جنح بولاق الدكرور، وقامت باستدعاء الطفلة وأسرتها، وبمناظرة الطفلة تبين وجود سحجات وخدوش وأثار عقر بطول الذراع الأيمن وأثار حرق أعلى الكتف الأيمن وأعلى الكتف الأيسر وآثار حرق قديمة باليد اليمنى.

وبسؤال الطفلة قالت إن الأم وزوج الأم قاما بالتعدي عليها بالضرب باستخدام سلك كهربائي، وخرطوم بلاستيك، وعصا وملعقة ساخنة، وباستجواب والدتها وزوج والدتها أقرا بارتكاب الواقعة بداعي تأديبها.

وقررت النيابة عرض الطفلة على الطب الشرعي لإثبات ما بها من إصابات، كما أصدرت قرارا بإيداع الطفلة إحدى دور الرعاية الاجتماعية وتم حبس زوج الأم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما تم إخلاء سبيل الأم بكفالة مالية، وعرض الطفلة على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها.

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