"الهجرة" تطلق العدد السابع من مجلة "مصر معاك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:
تطلق وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدد السابع من مجلتها الشهرية "مصر معاك"، والتي أصبحت أداة إلكترونية جديدة ضمن أدوات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، لنقل ما يحدث على أرض الوطن واستعراض جهود الوزارة على نحو شهري.
وتضم المجلة، في عددها الجديد، موضوعات متعددة أبرزها إطلاق المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج والتوصيات التي خرج بها، والاستعداد للاحتفال بإعلان "يوليو" شهرًا للحضارة المصرية في كندا.
كما يتضمن العدد حوارًا مع لوران دي بوك، مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة، تضمن إجابات على أسئلة حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية والوسائل الممكنة لمعالجتها.
ورحبت الوزارة بتلقي مقترحات ومشاركات المواطنين بالخارج للنشر في صفحات المجلة حتى تكون صوتًا للجاليات المصرية المغتربة.
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