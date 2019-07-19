محافظ مطروح يستعرض جهود التنمية مع وفد "محلية النواب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

بحث مجدى الغرابلي، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، مع وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني جهود التنمية والمشروعات التي تقوم بها المحافظة والمشكلات التي تواجهها في عدة قطاعات بهدف تلبية مطالب واحتياجات المواطنين والتيسير عليهم.

واستعرض المحافظ الجهود المبذولة في كافة القطاعات بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال إنه سعي منذ توليه المسئولية إلى تحديد كافة المشكلات التى يعانى منها المواطن على أرض الواقع لتوفير الخدمات لأهالى المحافظة وتلبية إحتياجات المواطن ايمانا منه بان كافة خطوات التنمية بمطروح سيعود عائدها على الأهالى.

Advertisements

وأوضح أن المحافظة نجحت خلال أقل من عام فى حصر العديد من الأصول الثابتة غير المستغلة كالحدائق العامة المغلقة منذ عشرات السنين مثل متنزه كليوباترا والعوام والغزالة وراضى وغيرها كما كما تم حصر العديد من المنشآت غير المستغلة لتطويرها والاستفادة منها بما يخدم أهالى المحافظة وإعادة تطوير البنية التحتية فى عدد من الطرق والشوارع التى عانى منها المواطن فى السنوات الأخيرة وإعادة تطويرها كشارع الريفية وعلم الروم والجلاء وغيرها وجارٍي إعادة الشيء لأصله فى العديد من المناطق الأخرى بالإضافة إلى فتح محاور وطرق مرورية جديدة لتيسير الحركة المرورية بالمحافظة، كمحور الشهيد مفتاح العشيبى ومحور الريفية -جمال عبد الناصر- طريق عجيبة.

وأضاف أنه تم العمل على تطوير عدد من الشواطئ لتعود لوجهتها الحضارية والسياحية كشاطئ كليوباترا والغرام مع إعداد مخطط لتطوير باقى الشواطئ بما يعمل على مزيد من الجذب السياحي ويوفر مزيدا من فرص العمل لأبناء المحافظة.. كما تم الانتهاء من اعتماد المخطط التفصيلي لمحافظة مطروح من الحمام شرقاً حتى مدينة مرسى مطروح غرباً بما يساهم في تعزيز وتيسير خطوات التنمية المستقبلية للمحافظة والاستثمار الأمثل لمواردها وإمكانياتها.

وأشار إلى أن المحافظة عملت علي الإسراع في حل العديد من المشكلات المتراكمة لعقود طويلة كمشكلة الصرف الزراعى بواحة سيوه وتسرب مياه الصرف الصحى بقرية علوش، ومشكلات توقف شبكات الصرف الصحى بعدة مناطق كالكيلو 4 و7 ومشكلات الطرق وغيرها من المشكلات ودراسة الحلول المناسبة بالتعاون مع الجهاز التنفيذي والشعبي بالمحافظة.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجيني أن الزيارة تأتي في إطار الزيارات الميدانية لعدد من المحافظات والوقوف على أرض الواقع بما تم فيها من المشروعات القومية والمحلية التى تقوم بها الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن.. مشيرا الي أن الزيارة تأتي أيضا لدعم جهود المحافظة والوقوف على المشروعات المتعثرة والمشكلات التى يعاني منها المواطن ومعرفة الحلول القابلة للتنفيذ على أرض الواقع ويمكن التحرك من خلال اللجنة بالتعاون مع الجهاز التنفيذي في حلها في إطار عمل وطني واحد بما يعود بالنفع على المواطن.