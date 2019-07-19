"مهمة أبولو 11".. جوجل يحتفل بذكرى هبوط أول إنسان على سطح القمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:
احتفل محرك البحث "جوجل"، اليوم الجمعة، بالذكرى السنوية الـ50 لهبوط أول إنسان على القمر.
ونشر "جوجل" فيديو كرتوني يتضمن وصفا تفصيليا منذ انطلاق سفينة الفضاء "أبوللو"، مصحوبا بتعليق صوتي لأحد المشاركين في الرحلة وهو مايكل كولينز.
وتعد المهمة أبولو 11 هي الأولى من نوعها التي تقود إنسان إلى النزول على سطح القمر، في 20 يوليو 1969، بعد مهمتين سابقتين لأبولو 8 وأبولو 10 اقتربتا من القمر ودارتا في مدار حوله قبل العودة إلى الأرض.
وعاد رواد الفضاء إلى الأرض وأحضروا معهم نحو 21 كيلو جرام من صخور القمر وعينات من تربته لدراستها في المعامل على الأرض.
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