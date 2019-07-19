محافظ الجيزة: إزالة الإشغالات بهضبة الهرم.. وإنشاء إدارة للنظافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تنفيذ القانون بكل حزم والتصدي لأي مخالفة بقطاع هضبة الأهرام سواء إزالة للإشغالات أو العقارات والأدوار المخالفة ومراجعة التراخيص الممنوحة، إضافة إلى رفع المخلفات والرتش من الطرق وضبط مركبات (التوك توك) غير المرخصة.

وأكد محافظ الجيزة إنشاء إدارة مختصة بالنظافة والحدائق بقطاع الهضبة ودعمها بعمال نظافة إضافيين، وذلك لرفع مستوى النظافة بالقطاع للمستوى الذي يلمسه المواطنون.

جاء ذلك خلال جولة قام بها محافظ الجيزة بهضبة الأهرام لمتابعة حالة النظافة والإشغالات بها والتأكد من التزام الجمعية المسئولة عن أعمال الرصف بتنفيذ الجدول الزمني لخطط الرصف التي تم الاتفاق عليها.

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ووجه راشد، حي الهرم وهيئة النظافة بمتابعة يومية لأعمال شركات الجمع السكني المسئولة عن جمع المخلفات من القطاع والتأكد من التزامها بإلقاء المخلفات بالمقلب العمومي التابع للمحافظة.

ووجه المحافظ خلال الجولة بغلق المنشآت التجارية المخالفة وتشميعها وتحرير محاضر فض الأختام في حال إعادة فتحها بعد الغلق .. مشددا على مخاطبة شركة شبكات كهرباء الهرم لفصل التيار الكهربائي، إضافة إلى مخاطبة شركة المياه لقطع المياه.

كما وجه بتكثيف أعمال الإزالة للعقارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، خاصة أن نوعية المخالفات البنائية المتواجدة بالهضبة لا تخضع لقانون التصالح تجاه مخالفات البناء.

وناشدت محافظة الجيزة مواطني هضبة الأهرام أصحاب الأراضي الفضاء التي لم يتم عليها أعمال بناء حتى الآن بإنشاء أسوار بارتفاع لا يقل عن 3 أمتار على امتداد حدود الأرض لعدم استغلال البعض الأراضي الفضاء وإلقاء المخلفات والرتش بها والتي تبذل المحافظة مجهودات مضاعفة لرفعه.