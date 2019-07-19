أخبار مصر | اليوم.. فرعية المهندسين بالبحيرة تجري انتخابات لاختيار رئيس للنقابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. فرعية المهندسين بالبحيرة تجري انتخابات لاختيار رئيس للنقابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجري نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة البحيرة، العملية الإنتخابية بالمحافظة لاختيار رئيس النقابة الفرعية، خلفا للمهندس عادل رزق، لوفاته، وذلك اليوم الجمعة، بدءا من الساعة 10 صباحا، حتى السادسة مساء، تحت إشراف المهندس أحمد السيد أمين الصندوق المساعد للنقابة العامة للمهندسين، ورئيس لجنة الإشراف على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة البحيرة.

ودعت النقابة أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالبحيرة بالمشاركة فى الانتخابات، فى مقر النقابة بدمنهور.

وأعلنت أنه فى حال وجود إعادة على منصب رئيس نقابة البحيرة، فسيتم إجرائها يوم الجمعة 26 يوليو الجاري.