أخبار مصر | "العصار" يبحث مع "CBC" البرازيلية أوجه التعاون المشترك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العصار" يبحث مع "CBC" البرازيلية أوجه التعاون المشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، فابيو مازارو رئيس مجلس إدارة شركة CBC البرازيلية العاملة فى مجال تصنيع الذخائر، لبحث أوجة التعاون المشترك مع شركات الإنتاج الحربي، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

خلال اللقاء تم إستعراض مستجدات التعاون القائم بين شركة (CBC) البرازيلية وشركات الإنتاج الحربي فى مجال تصنيع الذخائر والقنابل اليدوية لصالح خدمة القوات المسلحة والشرطة وتم مناقشة سبل تعزيز هذا التعاون وتطويرة ليشمل مجالات التصنيع للمعدات والعدد الانتاجية والمشاركة في تصنيع منتجات على قدر عالي من الجودة وبسعر منافس بإستخدام التكنولوجيا البرازيلية والأيدي العاملة المصرية، كما تم استعراض إمكانيات شركات الإنتاج الحربي وخاصة العاملة فى مجال إنتاج الأسلحة والذخائر.

ومن جانبه أعرب "فابيو مازارو" عن ثقته فيما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربي من مقومات وإمكانيات تكنولوجيه فى مجال تصنيع الذخائر ذات الأعيرة الصغيرة والمتوسطة بجميع أنواعها حيث قام فريق من الشركة بزيارة إحدى شركات الإنتاج الحربي منذ شهرين وتم الإطلاع علي الإمكانيات المتوفره بها، كما أبدى استعداده للتوسع فى فتح آفاقاً جديدة للتعاون لتمتد إلى مجالات التصنيع الحربي المختلفة وتعميق تكنولوجيا التصنيع من خلال نقل التكنولوجيا والاستثمار في مصر وكذا توفير التدريب للعمالة من أجل توفير مطالب دول البحر المتوسط وأفريقيا وإمكانية المشاركة في تصنيع معدات الإنتاج.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على زيارة وفد من شركات الإنتاج الحربي للشركة البرازيلية وزيارة وفد فني من الشركة لشركات الإنتاج الحربي العاملة في إنتاج الذخيرة لتحديد أوجه التعاون المشترك.