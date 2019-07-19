أخبار مصر | الصفحة الرسمية للأزهر على "فيسبوك" تستعرض كتاب "نظرات في فكر الإمام الأشعري" لشيخ الأزهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصفحة الرسمية للأزهر على "فيسبوك" تستعرض كتاب "نظرات في فكر الإمام الأشعري" لشيخ الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ملخصًا تعريفيًا لكتاب "نظرات في فكر الإمام الأشعري"، لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

ويتضمن الكتاب مبحثين رئيسيين من مباحث علم الكلام في مذهب إمام أهل السنة والجماعة الإمام أبي الحسن الأشعري، هما: "أصول نظرية العلم عند الإمام الأشعري"، و"أسس علم الجدل عند الأشعري"، فيما تبين فصول الكتاب ومباحثه، أصول نظرية العلم ومعناه وأقسامه وشروط الاستدلال عند الإمام الأشعري، ومصادر وآداب علم الجدل وخصائصه، وتجيب على كافة التساؤلات حول كيفية إجراء العلة وتصحيحها، ومفهوم العلة والمنازعة والمعارضة في العلة، وغيرها من المباحث.

يأتي هذا ضمن سلسلة "نبذة عن كتاب" التي تقدمها صفحة الأزهر الشريف الرسمية على "فيسبوك"، لتوعية المتابعين بأبرز المؤلفات والكنوز المعرفية في مختلف المجالات العلمية والدينية والفلسفية.