أخبار مصر | وزيرة الهجرة تتواصل مع المصري الذي تم توقيفه بمطار بوخارست برومانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الهجرة تتواصل مع المصري الذي تم توقيفه بمطار بوخارست برومانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع المواطن المصري ح.س، الذي تعرض للإيقاف على متن الطائرة الرومانية، حيث اطمأنت عليه وعلى أسرته وأكدت على استمرار متابعة التحقيقات الجارية من قبل السلطات الرومانية من خلال وزارة الخارجية عبر سفارة مصر في رومانيا للوقوف على كافة التفاصيل وملابسات الموقف.

وأكدت الوزيرة، خلال الاتصال، على استمرار متابعة سير التحقيقات مع اللواء مازن فهمي مساعد الوزيرة لشئون الجاليات، ودعته للقائه بالوزارة عقب عودته من شرم الشيخ حيث يتواجد الآن برفقة أسرته.

كانت الوزيرة قد تواصلت مع السفير المصري برومانيا وبرموز الجالية للاطلاع على الموقف ومتابعة ما وصل إلى الوزارة بشأن توقيف أحد المصريين على متن طائرة بمطار بوخارست.