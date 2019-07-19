أخبار مصر | شاهد.. رئيس الفيفا ينبهر بتمثال أبو الهول ويلتقط السيلفي معه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. رئيس الفيفا ينبهر بتمثال أبو الهول ويلتقط السيلفي معه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أشرف محيي الدين مدير عام آثار الهرم، إن رئيس الفيفا أعرب عن انبهاره الشديد بتمثال أبو الهول وفضل أن يلتقط عدد من الصور الخاصة مع التمثال العظيم، وقال إنه من أضخم التناثيل اتي شاهدها في حياته.

يذكر أن منطقة أهرامات الجيزة استقبلت صباح اليوم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا) چياني انفانتينو Gianni Infantino و أسرته على هامش زيارته إلى مصر لحضور المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية، حيث قاموا بجولة داخل الهرم الأكبر والممر الأول له ثم توجه انفانتينو وأسرته إلى منطقة البانوراما حيث التقطوا الصور التذكاريه ثم توجهوا إلى تمثال أبو الهول، وسجل إعجابه بالهرم وما به من إعجاز هندسي في طريقة بناؤه و عدد الأحجار المكونة له، قائلًا إنن حين بنى المصريين القدماء الأهرامات كان بقية العالم يعيشون في كهوف إنها حضارة عظيمة.