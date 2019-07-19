مصر | لطردهم منها.. ضبط 3 حرقوا مزرعة خيول في الغردقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لطردهم منها.. ضبط 3 حرقوا مزرعة خيول في الغردقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكما تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إثنين من المتهمين، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك مع الثالث بدافع الإنتقام من المجنى عليه لسابقة عمل إثنين منهم بذات المزرعة وطردهما، وإعتقادهما بأن المبلغ وراء ذلك حيث إتفقا مع الثانى على إرتكاب الواقعة وتوجهوا للمزرعة مستقلين دراجة نارية وبحوزتهم "جركن" بنزين مُستغلين عدم تواجده بالمزرعة، وأضرموا النيران بها، وقاموا بذبح الأغنام وهربوا، وبإرشادهما تم ضبط (الدراجة النارية - الآداة المستخدمة "سكين")، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.