مصر | لطردهم منها.. ضبط 3 حرقوا مزرعة خيول في الغردقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لطردهم منها.. ضبط 3 حرقوا مزرعة خيول في الغردقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثانٍ الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر من (مسئول بمزرعة خيول بالطريق الدائري بدائرة القسم - سن 25) باكتشافه نشوب حريق محدود داخل إحدى الغرف الملحقة بالمزرعة والعثور على عدد (11) رأس أغنام ملكه "مذبوحة"، ونتج عن الحريق حدوث تلفيات بمحتويات الغرفة.

وكما تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إثنين من المتهمين، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك مع الثالث بدافع الإنتقام من المجنى عليه لسابقة عمل إثنين منهم بذات المزرعة وطردهما، وإعتقادهما بأن المبلغ وراء ذلك حيث إتفقا مع الثانى على إرتكاب الواقعة وتوجهوا للمزرعة مستقلين دراجة نارية وبحوزتهم "جركن" بنزين مُستغلين عدم تواجده بالمزرعة، وأضرموا النيران بها، وقاموا بذبح الأغنام وهربوا، وبإرشادهما تم ضبط (الدراجة النارية - الآداة المستخدمة "سكين")، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.