مصر | سعودي يشرع في قتل صديقه بشارع محي الدين أبو العز في الدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعودي يشرع في قتل صديقه بشارع محي الدين أبو العز في الدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سدد سعودي الجنسية طعنة سكين لصديقه أثناء تواجدهما بشقة مستأجرة بمنطقة الدقي، وتمكنت القوات من القبض على المتهم ونقل المصاب إلى المستشفى، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، بورود بلاغا للرائد هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، من شرطة النجدة، مفاده بشروع سعودي الجنسية في قتل صديقه، حال تواجدهما بشقة مستأجرة بشارع محي الدين ابو العز، بنطاق القسم.

وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، وتبين نشوب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، استل على إثرها أحدهما سكين وطعن به الآخر في منطقة الرقبة.

وتمكنت قوة أمنية بإشراف العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، من القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.