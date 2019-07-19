مصر | لـ"شركات شهيرة".. إحباط ترويج 5 أطنان منظفات صناعية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لـ"شركات شهيرة".. إحباط ترويج 5 أطنان منظفات صناعية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داهم ضباط مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة مصنع منظفات صناعية غير مرخص بمنطقة الجيزة، وضبط داخله 5 أطنان منظفات مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستخدام، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

ووردت معلومات للواء مصطفي البكري مدير مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، مفادها قيام صاحب مصنع غير مرخص بمنطقة الجيزة، بتصنيع المنظفات الصناعية، من مواد مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك البشري، وتعبئتها داخل عبوات ووضع علامات تجارية لشركات شهيرة، وتوزيعها على الأسواق، مما يسبب أضرارا لمستخدميه.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وجه بسرعة ضبط المتحري عنه ومداهمة المصنع المشار إليه، ومصادرة ما بداخله، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة ما ورد من معلومات، تم إعداد مأمورية مكونة من ضباط وأفراد الإدارة، بالتنسيق مع مفتشي التموين، ومداهمة المصنع المشار إليه.

وبالتفتيش ضبط بداخله 5 أطنان منظفات صناعية مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.