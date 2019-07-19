مصر | خلال 24 ساعة.. "الداخلية": ضبط 40 قطعة سلاح ناري.. و97 قضية مخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. "الداخلية": ضبط 40 قطعة سلاح ناري.. و97 قضية مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 40 قطعة سلاح نارى بحوزة 40 متهم).. وذلك على النحو التالى:-

(3) بنادق آلية.

(4) بنادق خرطوش.

(4) طبنجات.

(29) فرد محلى.

(255) طلقة مختلفة الأعيرة.

(10) خزينة.

(171) قطعة سلاح أبيض.



في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (53660) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(158) حكم جناية.

(17469) حكم حبس جزئى.

(3344) حكم حبس مستأنف.

(25625) حكم غرامة.

7064 حكم مخالفة. في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (53660) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:(158) حكم جناية.(17469) حكم حبس جزئى.(3344) حكم حبس مستأنف.(25625) حكم غرامة.7064 حكم مخالفة. في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (97) قضية مخدرات بحوزة (110) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (6،050 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (3،792 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (1،401 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 560 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 160 جرام ).

عدد (2111) قرص مخدر.



في مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم والمراقبين الهاربين: ضبط (32) متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة، (6) هارب من تنفيذ حكم المراقبة.



في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (354) دراجة نارية مخالفة.

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في مجال فحص السائقين: فحص (80) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (7) منهم.



في مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطرق: ضبط (26677) مخالفة مرورية متنوعة، (1029) مخالفة مرافق متنوعة، (78) قضية بيئة.



في مجال ضبط قضايا المصنفات: ضبط (25) قضية مصنفات متنوعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.